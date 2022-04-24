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عمل في شركة واحدة طيلة 84 عاما... هكذا دخل كتاب غينس

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:00
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دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة طيلة 84 عاما.

وتفصيلا، عمل والتر أورثمان في شركة للأقمشة لمدة 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات، وهذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

واحتفل أورثمان ببلوغة 100 عام من العمر، وفي الوقت نفسه بتسلم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسط أقاربة وزملاء العمل الذي احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بادية عملة

ونصح أورثمان، خلال تقرير تلفزيوني، الأشخاص بحب العمل وأن يتمتعوا بالروح القتالية، مطالبا الجميع بالعمل في المجال الذي يحبه الشخص.
(وكالات) 
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