وظائف ناجحة في العام 2022.. هل تعمل في واحدة منها؟

لا يمكن التنبؤ بمستقبل كل عمل، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر الذي ينطوي عليها، لكن هناك بعض الوظائف التي تزدهر على مدار العامين الماضي والحالي، بينما يحتاج البعض الآخر إلى تغيير الاستراتيجيات والوحدات لتغيير الظروف والمواقف المختلفة.



ومن المتوقع أن ينمو العديد من الوظائف في عام 2022 بوتيرة مثالية، من التسويق الرقمي إلى خدمات الحيوانات الأليفة، يمكنكِ العثور أدناه على النشاط التجاري الذي يجب أن تبحثي عنه في عام 2022.

إليكِ أفضل وظائف ناجحة في عام 2022:

1 . خدمات الحيوانات الأليفة



تزداد نسبة محبي الحيوانات الأليفة يومياً، حيث يفضل الناس الآن العيش في سعادة مع حيوان أليف، بدلاً من العيش في عزلة، لذلك مع الزيادة في هذه النسبة المئوية، من المتوقع أن تشهد أعمال تدريب الحيوانات الأليفة والتغذية والمشي، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، طفرة العام المقبل.

2 . اللياقة البدنية

بعد ظهور جائحة كورونا في العالم منذ عامين، تفهم الجميع أهمية الصحة والعافية، ووفقًا لاستطلاعات مختلفة تم إجراؤها، يتم تسويق تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، وغيرها من المنتجات الصحية بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تزدهر أعمال اللياقة البدنية في العام الحالي بسبب زيادة وعي الناس تجاه الصحة.

3 . أعمال الديكور



كثيرون مغرمون بالمظهر العصري والأنيق للديكور الداخلي لمنزلهم، وزاد إنفاق الناس على الديكورات الداخلية للمنزل في السنوات القليلة الماضية، لذا تحمل أعمال الديكور وتحسين المنزل العديد من الفرص المحتملة في العام الجاري.

4 . الخدمات الرقمية والفعاليات والمؤتمرات

سيتم إدراج أعمال الأحداث الرقمية في قائمة أفضل الأعمال الناجحة في عام 2022، بسبب تحول أغلب الأعمال إلى المنصات الرقمية، ومن خلال الأحداث والمؤتمرات الرقمية، يجد الأشخاص أنه من السهل التواصل مع أشخاص مختلفين على مستوى العالم.

أيضًا نظرًا لأن كل نشاط تجاري يحتاج إلى ترويج عبر الإنترنت، من الواضح لماذا سيكون تحسين: SEO، وFacebook، وGoogle Ads، وباختصار التسويق عبر الإنترنت اختيارًا جيدًا في عام 2022.

5 . العمل الحر

يفضل الناس ترك وظائفهم الدائمة، ويتحولون إلى العمل الحر في الوقت الحاضر، لذلك فإن العمل في تقديم الدعم المستقل سيشهد ازدهارًا في عام 2022 بالتأكيد.

6 . دعم تكنولوجيا المعلومات

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يعتقدون أنهم خبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات لديهم، فإن الحقيقة هي أنهم غالبًا يحتاجون إلى محترفين في دعم تكنولوجيا المعلومات في بعض الأحيان، لذلك ستصل أعمال دعم تكنولوجيا المعلومات إلى مستوى مختلف من النجاح خلال هذا العام.

7 . الأعمال العقارية

يتزايد الاستثمار واهتمام الناس بقطاع العقارات يومًا بعد يوم، ومن المتوقع أيضًا أن يحقق هذا العمل ربحًا جيدًا في السنوات القادمة.

8 . الاستشارات

كانت أعمال الخدمات الاستشارية الاتجاه السائد لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تكون في ذروة النجاح في العام الجاري، حيث يفضل الناس بأعداد كبيرة استشارة المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في مسائل الأعمال أو المشاكل المختلفة.

(زهرة الخليج)