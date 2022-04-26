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منوعات
بعد التمساح.. دب عملاق يتنزه بين الناس وسط صراخهم! (فيديو)
Lebanon 24
26-04-2022
|
05:00
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يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية باتت على موعد مع زيارات لحيوانات مفترسة دون سابق إنذار.
فبعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بتمساح يتجول بين شوارع ولاية فلوريدا الأميركية، أظهر مقطع فيديو آخر دبا عملاقا يتنزّه في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا.
وأعلنت شرطة الولاية أن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.
كما ظهر الدب الأسود العملاق الضخم في المقطع وكأنه هارب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وتمشّى الحيوان المفترس عبر ممرات المشاة في المنطقة إلى أن تسلّق شجرة بالمكان ذاته.
وأتت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من أخرى مماثلة شهدتها ولاية فلوريدا عدما التقط نائب قائد شرطة أميركي مقطعا مصورا لتمساح كبير يزحف عبر ساحة أمامية قبل أن يشق طريقه إلى بحيرة في المنطقة.
وقال مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا في منشور على "فيسبوك" حينها، إن الفيديو التقط في ضاحية فينيس بفلوريدا.
تمساح بطول 3 أمتار
ووفقا لتقديرات نواب قائد الشرطة، فإن طول التمساح يبلغ حوالي 10 أقدام أي ما يقارب 3 أمتار.
إلى ذلك، أبلغ مكتب العمدة لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بالواقعة.
كما أوصى الجيران بأن يكونوا في حالة تأهب، لأن التمساح سار إلى بحيرة هارينغتون ليتمتع بسباحة عيد الفصح في الصباح.
يذكر أن ضاحية فينيس تقع جنوب تامبا على ساحل خليج فلوريدا.
المصدر: العربية
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