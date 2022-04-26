بعد التمساح.. دب عملاق يتنزه بين الناس وسط صراخهم! (فيديو)

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية باتت على موعد مع زيارات لحيوانات مفترسة دون سابق إنذار.



فبعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بتمساح يتجول بين شوارع ولاية فلوريدا الأميركية، أظهر مقطع فيديو آخر دبا عملاقا يتنزّه في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا.





كما ظهر الدب الأسود العملاق الضخم في المقطع وكأنه هارب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.



وتمشّى الحيوان المفترس عبر ممرات المشاة في المنطقة إلى أن تسلّق شجرة بالمكان ذاته.



وأتت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من أخرى مماثلة شهدتها ولاية فلوريدا عدما التقط نائب قائد شرطة أميركي مقطعا مصورا لتمساح كبير يزحف عبر ساحة أمامية قبل أن يشق طريقه إلى بحيرة في المنطقة.



وقال مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا في منشور على "فيسبوك" حينها، إن الفيديو التقط في ضاحية فينيس بفلوريدا. وأعلنت شرطة الولاية أن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.كما ظهر الدب الأسود العملاق الضخم في المقطع وكأنه هارب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.وتمشّى الحيوان المفترس عبر ممرات المشاة في المنطقة إلى أن تسلّق شجرة بالمكان ذاته.وأتت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من أخرى مماثلة شهدتها ولاية فلوريدا عدما التقط نائب قائد شرطة أميركي مقطعا مصورا لتمساح كبير يزحف عبر ساحة أمامية قبل أن يشق طريقه إلى بحيرة في المنطقة.وقال مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا في منشور على "فيسبوك" حينها، إن الفيديو التقط في ضاحية فينيس بفلوريدا.