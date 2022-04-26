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ألعاب نارية في مدخل بناية كادت أن تتسبب بكارثة!

Lebanon 24
26-04-2022 | 12:56
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فتحت سلطات التحقيق في مدينة سان بطرسبورغ قضية جنائية تحت بند محاولة قتل بعد تفجير ألعاب نارية على درج بمدخل مبنى مكون من تسعة طوابق في المدينة.

وقالت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية المحلية: "بدأت سلطات التحقيق في لجنة التحقيق الروسية في سان بطرسبورغ قضية جنائية على أساس وجود علامات جريمة في محاولة قتل ارتكبت بطريقة خطيرة بشكل عام".

وبحسب المحققين، في ليلة 25 نيسان، سمع صوت فرقعة، يفترض أنها ناجمة عن مفرقعات نارية، بالقرب من شقة في الطابق الثامن من منزل في شارع توفاريشسك، ونتيجة ذلك تضررت النوافذ والأبواب في واجهة البناية، وكذلك السيارات المتوقفة بسبب النوافذ المتساقطة، فيما لم تقع إصابات بشرية.

وكان مممثل لخدمات الطوارئ قد أفاد في وقت سابق بأن عبوة مجهولة انفجرت في مدخل مبنى سكني من تسعة طوابق في مدينة سان بطرسبورغ، ما تسبب في تصدع واجهة المبنى، وإلى خسائر مادية أخرى، فيما تم إجلاء ما يقرب من 70 شخصا من البناية السكنية، وجرى إيواؤهم مؤقتا في مبنى مدرسة ثانوية، والتحقيق جار لكشف ملابسات الحادث.
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