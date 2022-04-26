بعد تعنيف ابنتها.. والدة تهدد بالانتحار في هذه الحال

هددت والدة سيدة سعودية في مدينة جدة، تعرضت ابنتها لإصابات خطيرة بسبب اعتداء زوجها عليها بالانتحار إذا تنازلت الأخيرة عن حقها في الاقتصاص من زوجها المعتدي.وتناول الرأي العام في السعودية باهتمام مؤخرا القضية بعد تداول صور صادمة لاعتداء الزوج على زوجته مما تسبب بإصابات في عينيها وكسور في الجمجمة وإصابات خطيرة في جسدها.وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة لصحيفة "عكاظ" إن النائب العام، سعود بن عبد الله المعجب، أمر بإيقاف الرجل بعد أن اعتدى على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها.وقالت الأم في تصريحات للصحيفة إنها لن تتنازل أبدا، ولن تقبل مبررات بأن الزوج مسحور أو مريض، وشددت بقولها: "لو تنازلت ابنتي سأقتل نفسي".وأوضحت أن ابنتها "تعرض لعنف لا مثيل له" وقد يكون زوجها "متعاطيا لشيء ما لكن لا أجزم بذلك".وأوضحت أن الزوج شاب عمره 33 عاما، لا يعمل في وظيفة محددة وأحواله المالية جيدة، إلا أنه كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة.وكان يهددها بحرمانها من أولادها، إذا اشتكت أو تحدثت لأحد. وقالت: "ابنتي كانت خائفة دائما على مستقبل أطفالها الثمانية".واتهمت الزوج الموقوف بوضع إصبعه في عينيها، مما تسبب في تلف عصب العين اليمنى إضافة لإحداث مشكلات في عينها اليسرى.وأجريت لابنتها عملية لمدة 9 ساعات، وحالتها ما زالت "غير مستقرة وشبه فاقدة للوعي".وتنتظر إفاقتها لعمل التوكيلات اللازمة للجنة مكون من 5 محامين ومحاميات مستعدة للترافع عنها، وفق الأم.وقالت "عكاظ" إن قسم شرطة الكندرة تولى التحقيق في الجريمة، وصدر أمر النيابة بتوقيف المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إلى حين صدور التقرير الطبي بشأن الحالة واستكمال التحقيقات.