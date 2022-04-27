موسم الثور 2022 سيكون مثالياً لمواليد 4 أبراج فقط.. هل أنت من بينها؟

موسم الثور يمتد من 20 نيسان 2022، حتى 20 أيار 2022. ويتمحور حول التغيير التدريجي والصبر والتركيز، وإكتشاف الذات، والقوة الكامنة داخلنا ومعرفة كل الأسس التي بنيت عليها حياتنا. بعض الأبراج ستختبر فترة مثالية في موسم الثور وعليه سيشعرون بالطاقة والحيوية التي ترتبط بفينوس وهو الكوكب الذي يحكم الثور. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الثور

ستتعلم في موسم الثور أهمية محاولة التخلص من التوتر وأخذ الأشياء فور حدوثها. في بعض الأحيان، عليك فقط الإنتظار، وتقبُّل أنّ أفضل الأشياء في الحياة قد تتطلب وقتاً إضافياً. إمتلاك المزيد من الصبر والتفهم للآخرين سيقطع شوطاً طويلاً نحو تحقيق هدفك النهائي المتمثل في أن تكون أفضل نسخة ممكنة من نفسك. سوف تغير الإتجاهات هذا الشهر. بينما كان موسم الحمل يدور حول الوظائف، فإنّ موسم الثور يدور حول صداقاتك. استعد للمزيد من الانسجام والتواصل في علاقاتك، خاصةً مع أحبائك.

برج السرطان

سيؤثر موسم الثور على أموالك وعلاقاتك. قد تجد نفسك أكثر تركيزاً من الناحية المالية وترغب في الشعور بأنه يمكنك الوثوق بمن حولك. قد تجد نفسك تتخلص من أولئك الذين ليسوا موجودين بالفعل من أجلك، وتُظهر المزيد من التقدير لمن هم موجودون. سيكون هناك خطوات كبيرة نحو هدف ما وضعته لنفسك، والجهود التي وضعتها تستحق نتيجة إيجابية، وعليه هناك فترة جميلة جداً تنتظرك. موسم الثور هو الوقت المناسب لاستكشاف الاهتمامات الناشئة.

برج القوس

يدور موسم الثور حول ولادة جديدة بالنسبة لك. سوف يشجعك على التخلي عن مخاوفك من الفشل، وتشجيعك على أن تكون أكثر إعتدالاً وإدراكاً، وأكثر وعياً بما قد تُحاول الهروب منه. قد يبدو هذا غريباً بالنسبة لك، لكن هذا الموسم قد يبدو مثالياً لك. لقد حان الوقت للوصول الى الضفة الأخرى وعدم الإكتفاء بالنظر إليها من بعيد. الفترة هذه هي فترة توسيع الآفاق. ستشعر بمزيد من التركيز على حياتك المهنية. إنه وقت جيد للتقدم لوظائف الأحلام والعمل على تحقيق أهدافك.

برج الدلو

يُعتبر موسم الثور وقت رائع ومثالي للرومانسية والإبداع وعليه توقع فترة جميلة من المرح والقيام بالأمور التي تُحب القيام بها مع من تُحب. أنت تستحق الأمور الجميلة وذلك لأنه وخلال الفترة الماضية عانيت جداً لدرجة أنه كاد يُخيل إليك بأنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق. لقد إنتهت الفترة الصعبة وأنت حالياً مقبل على فترة من السعادة. ستشعر بالكثير من الإبداع وبالتالي ستتمكن من إنجاز الأعمال بشكل مختلف عن الفترات الماضية.