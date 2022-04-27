"النتيجة كارثية"... أوكرانية تنفق أكثر من 1600 جنيه استرليني على عمليات التجميل!

خضعت الأوكرانية أناستاسيا بوكريشوك (32 عامًا) لعدة عمليات تجميلية على مر السنين، بما في ذلك حشو البوتوكس، والفينير، وإعادة تشكيل الذقن والفك وشفط الدهون.









وأشار الموقع إلى أن بوكريشوك تعيش حالياً في إسطنبول، وقد حقنت نفسها سابقاً باستخدام دروس طبية عبر الإنترنت، قبل أن تستعين بطبيب تجميل لإدارة الحقن. وذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني أنّ المؤثرة التي يتابعها أكثر من 82 ألف متابع على تطبيق "إنستغرام"، أنفقت أكثر من 1600 جنيه استرلينيّ لتُصبح صاحبة أكبر وجنتين في العالم.وأشار الموقع إلى أن بوكريشوك تعيش حالياً في إسطنبول، وقد حقنت نفسها سابقاً باستخدام دروس طبية عبر الإنترنت، قبل أن تستعين بطبيب تجميل لإدارة الحقن.

وقالت بوكريشوك: "أنا أحبّ هذا المظهر. كنت فأراً رمادياً من قبل، وأصبحت الآن ملامحي متناسبة أكثر". وأضافت: "كان أنفي كبيراً جداً"، مدّعية أنّه احتلّ وجهها بالكامل. وتابعت: "الآن لديّ فم ووجنتان، ويبدو الأمر على ما يرام".

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت قد حظيت باهتمام أكبر بسبب مظهرها الجديد، أجابت: "بالطبع أحظى باهتمام أكبر وأكثر رومانسية. لكن الأمر لا يتعلّق بخديّ، بل بثقتي بنفسي التي زادت".







وأضافت: "تعتقد أمي بأن هذا جنون بعض الشيء، لكن ماذا يمكنها أن تفعل. لا أندم أبداً، لا أشعر بأيّ ندم، أنا سعيدة بمظهري".