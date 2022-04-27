كيف تحمي ممتلكاتك من السرقة؟

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يستعد كثيرون في الدول العربية والإسلامية للاستمتاع بعطلة طويلة في عيد الفطر المبارك، وقد يرغب البعض في قضاء عدة أيام بعيدا عن المنزل سواء خارج البلاد أو خارج المدينة ذاتها، وهو ما يتطلب تأمين المنزل جيدا قبل مغادرته لحمايته من السرقة أو مشكلات الصيانة التي تخلف أزمات مزعجة لإصلاحها.وحتى لا تصبح رقما جديدا في عداد الجريمة، احرص على اتباع الخطوات التالية لتأمين منزلك:لذلك عليك أن تشعر من يخطط لسرقة منزلك أن أحدا ما بالمنزل، اضبط الموقتات والأضواء وأجهزة الراديو والتلفزيون بحيث يتم تشغيلها تلقائيا في أوقات مختلفة خلال الصباح والمساء.اطلب من شخص ما ركن سيارته محل سيارتك أمام المنزل.ضع ستائر النوافذ والستائر كالمعتاد، فقط تأكد من أنها لا تكشف ممتلكاتك أو تعرض أجهزة منزلية باهظة الثمن.أغلق الأبواب جيداالجميع يدركون أهمية غلق باب المنزل، لكن أيضا لا تهمل تأمين الفتحات الأخرى، مثل النوافذ وأبواب الحيوانات الأليفة أو فتحات البريد، لمنع اللصوص من الوصول بأداة وفتح الباب.وإذا كان لديك باب مرآب آلي، ففكر في فصل الفتاحة الإلكترونية ووضع قفل على مسار باب المرآب بدلا من ذلك. ويمكن أن تساعدك الأقفال الذكية في التحكم في دخول منزلك عن بُعد.تجنب نشر يومياتك على منصات التواصلمن المغري جدا مشاركة تفاصيل أو صور عطلتك عبر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن على الرغم من أنك ستشعر بالسعادة إذا نشرتها، إلا أنك قد تكشف أيضا للصوص المحتملين أنك بعيد عن المنزل.لإبقاء اللصوص في حيرة من غيابك، امتنع عن مشاركة أي تفاصيل عن رحلتك علنا حتى عودتك.وإذا لم تتمكن من مقاومة إغراءات منصات التواصل الاجتماعي، فتجنب نشر موقعك الجغرافي من منشورات الشبكات الاجتماعية باستخدام أداة إزالة البيانات الوصفية.أو أوقف تشغيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي على هاتفك. وتأكد أيضا من تبديل إعدادات المشاركة إلى "خاص" أو "الأصدقاء فقط".تجنب الإعلان عن غيابكلا تشر علنا إلى أنك ستكون بعيدا عن المنزل ليس فقط عبر منصات التواصل الاجتماعي وإنما لا تضع أي شيء في بريدك الصوتي، أو خاصية الرد الآلي على الهاتف.اطلب المساعدة من جيرانكأخبر جارك الموثوق به أنك سترحل لفترة من الوقت، واطلب منه مراقبة منزلك.واطلب منهم الاتصال بالشرطة إذا لاحظوا أي شيء مريب أو خطير يحدث في المنزل. ولأسوأ السيناريوهات، زودهم بجهة اتصال عطلتك ومفتاح احتياطي.تركيب نظام إنذارإن تركيب نظام إنذار في منزلك يمكن أن يجلب لك راحة البال، ويثير القلق لدى اللصوص.لكن إن لم يكن لديك نظام إنذار فكيف تخدع اللصوص؟ يمكنك خداعهم من خلال تعليق لافتات مزيفة لشركة الأمن، وفكر أيضا في تركيب كاميرات أمنية مزيفة.إزالة المفتاح الاحتياطيلست وحدك من يضع المفتاح الاحتياطي تحت إناء للزهور أو فوق إطار باب أو أسفل صخرة بلاستيكية مزيفة.لكن من المحتمل أن المجرم المخضرم سيبحث طويلا أيضا في نفس تلك الأماكن.لتجنب تسليم اللص ممتلكات منزلك على طبق من الفضة، ما عليك سوى إزالة المفتاح قبل المغادرة ووضعه في أحد الجيران لحفظه.افصل جميع الأجهزةأنت بحاجة أيضا لحماية ممتلكاتك في أثناء غيابك، ليس فقط من اللصوص وإنما من الحرائق وتسريب المياه أيضا.ولتجنب الحرائق الكهربائية أو ارتفاع الطاقة، تأكد من فصل جميع الأجهزة غير الضرورية التي لا تعمل بوقت محدد مثل آلات صنع القهوة، والمصابيح، وما إلى ذلك أيضا.تأكد أيضا من أن أجهزة إنذار واستشعار الدخان في حالة عمل جيدة، واحرص على غلق مصادر المياه جيدا.نظام المستشعرات البيئيةتمتلك معظم أنظمة أمان المنزل الحديثة خيار المراقبة ليس فقط عند دخول شخص ما إلى الممتلكات الخاصة بك، ولكن أيضا ضد العوامل البيئية الضارة.تكتشف مستشعرات تسرب المياه التغيرات في مستويات الرطوبة في الهواء، والتي يمكن أن تشير إلى الأنابيب أو الأجهزة المكسورة.وتتضمن العديد من أنظمة الأمان الآن أجهزة الكشف عن الدخان وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون لإطلاق الإنذار عند نشوب حريق أو أبخرة ضارة.