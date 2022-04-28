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الرمال تسيطر على الأردن... اليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2022 | 12:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو حاصداً آلاف المشاهدات والتعليقات، على أنه للعاصفة الرملية الأخيرة التي ضربت الأردن.

إلا أن الحقيقة أن الفيديو المتداول لا علاقة له بالعاصفة الحاليّة، بل هو قديم يعود تاريخه لعام 2015، فهو يعود لعاصفة رمليّة ضربت مطار الملكة علياء عام 2015.
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فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "عاصفة مطار الملكة علياء" أنّه منشور منذ سنوات على وسائل إعلام محليّة وعربيّة عدّة.

وجاء في التعليق المرافق "عاصفة رملية تضرب مطار الملكة علياء"، بتاريخ 2 آب/أغسطس 2015، ليفند المعلومات الأخيرة المغلوطة.

ويظهر في الفيديو الذي يبدو أنه مصوّر من على مدرج مطار سحابة ضخمة من الغبار.

يذكر أن الأردن شهد آنذاك بالفعل عاصفة رمليّة اجتاحت مطار الملكة علياء وأنحاء أخرى من البلاد، بحسب مواقع محليّة، مطلع شهر آب من العام 2015.
 
(العربية) 
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