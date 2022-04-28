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برجك اليوم

Lebanon 24
28-04-2022 | 23:00
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الحمل
يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة على الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية أو عن نهاية
الثور
تشعر بالتراجع الحاصل في عملك، إلا أن الحظ الجديد الذي يرافقك قد يعني انطلاقة جديدة وصاروخية
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الجوزاء
يدعوك هذا اليوم إلى التروي ويحمل عودة إلى الماضي، لا تتراجع أمام الضغوط مهما بلغ حجمها
السرطان
تحتاج إلى نقاش صريح ، وقد تستفيد من فرصة هذا اليوم، فالشمس تحدث طالعاً جيداً مع جوبيتير وتتحدث عن بعض الازدهار في الأعمال
الأسد
يحذرك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية، وأقول لك انتبه لئلا تقحم نفسك في ورطة
العذراء
على الرغم من التراجع الحاصل في موقعك المهني، يشير هذا اليوم إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر
الميزان
يطرأ مؤشر لبعض التغيرات الآتية في حياتك، لا تبت أي أمر قبل التحقق من صحّة قراراتك
العقرب
تبدأ يوماً جديداً قد يحذرك في بدايته من المغامرات والمجازفات، وأن تحاول بذل المزيد من الجهد، لكن نهايته تكون سعيدة
القوس
على الرغم الاضطراب الحاصل في العمل، قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً انه يشكل زاوية جيدة مع مركور
الجدي
التقدم الكبير الحاصل في العمل يتحدث عن بداية جيدة مهما سعى بعض الزملاء للنيل من سمعتك أمام أرباب العمل
الدلو
يفرض عليك هذا اليوم تأنياً وانتباهاً لسلامتك وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة
الحوت
يحذرك هذا اليوم من خصامات ونزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات
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