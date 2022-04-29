لماذا الرقم سبعة في 7up؟ و من هو "ستاربكس"؟ قصة وراء كلّ اسم

7up، قد يكون السبب عدد المكونات لكن..

تختلف النظريات حول أصل تسمية هذا المشروب اللذيذ الشهير.التفسير الأكثر منطقية هو أن الرقم "7" في الاسم يشير إلى المكونات السبعة الأصلية للمشروب: المياه الغازية والسكر وزيوت الحمضيات وحمض الستريك وسيترات الصوديوم وسيترات الليثيوم.أما كلمة "أعلى" فتشير إلى مفعول الليثيوم الذي كان يستخدم لتعديل المزاج ومحاربة الاكتئاب الذي حظرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1948، وفقاً لموقع Huffpost.أما الافتراض الآخر فهو بسبب الرقم الهيدروجيني (ph) للمشروب والذي يدل على تركيز الهيدروجين في المحاليل الكيميائية.فالرقم 7 يدل على ثلاث حالات للمحاليل، فعندما يكون أقل من 7، فإن المحلول يصنف بأنه حمضي، وإذا ساوى 7 يصنف على أنه محلول متعادل، أما إذا كان أكبر من 7 وأقل من 14 فيعتبر محلولاً قاعدياً.وهذا المشروب أخذ اسمه من الرقم الهيدروجيني، فكونه محلولاً قاعدياً وتركيزه يفوق العدد 7 سُمي 7up، أي أنه أكبر من 7.وهناك رواية أخرى تقول إن مدير شركة المشروبات المنتجة لسفن أب طلب من مجلس الإدارة اختيار اسم للمنتج وطلب من كل عضو كتابة اقتراحه في ورقة.وعندما استلم أول ورقة كان مكتوباً بها (dnL) حيث يقصد الموظف (Drink National Lemon) أي (مشروب الليمون الوطني) ولكن المدير استلم الورقة بالمقلوب ولذلك قرأ الاقتراح بالصورة التالية: (7up) وأعجبه الاقتراح لغرابته وأبدى موافقته فوراً.أراد مخترع شركة بيبسي، كاليب ديفيس برادهام، في الأصل أن يصبح طبيباً، لكن أزمة عائلية أجبرته على ترك كلية الطب ليصبح صيدلياً بدلاً من ذلك.وكان اختراعه الأصلي، المعروف باسم "مشروب براد" ، مصنوعاً من مزيج من السكر والماء والكراميل وزيت الليمون وجوزة الطيب. وبعد ثلاث سنوات، أعاد برادهام تسمية شرابه، الذي يعتقد أنه يساعد في الهضم، إلى "بيبسي كولا" المأخوذة من كلمة "dyspepsia"، والتي تعني عسر الهضم.كان ريموند كروك، مؤسس ماكدونالدز، بائعاً لماكينات اللبن المخفوق المعروف بـ"الميلك تشيك" عندما التقى لأول مرة بالأخوين ديك وماك ماكدونالد، اللذين كانا يديران مطعم برجر في سان برناردينو، كاليفورنيا.اشترى الأخوان ماكدونالد العديد من أجهزة الخلط المتعددة الخاصة به من كروك وقد أعجب هو الآخر جداً بمطعم البرجر الخاص بهم لدرجة أنه أصبح وكيلهم وأنشأ فروعاً لهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعد سنوات، اشترى منهم حقوق اسم ماكدونالدز لتصبح ملكاً له وحده.قال جوردون بوكر، أحد مؤسسي ستاربكس، لموقع Seatletimes، إن الاسم الأول المقترح لسلسلة المقاهي كان Cargo House.ووفقاً لما ذكره هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس، الذي ألف كتاباً بعنوان Pour Your Heart Into It، فإن الاسم مشتق من إشارة إلى رواية موبي ديك لهيرمان ملفيل.في البداية، اقترح أحد مؤسسي المقاهي، جوردون بوكر، اسم Pequod، وهو اسم السفينة في رواية Moby-Dick، لكن شريكه تيري هيكلر اقترح اسم القبطان على متن السفينة والذي كان يحمل اسم، Starbuck والذي كان يحب القهوة كثيراً، وفقاً لموقع Cosmopolitan.كطالب في المدرسة الثانوية يكافح ليتميز، قام الشاب توم موناغان، بكتابة الجملة التالية، "كلما حاولت أن أكون جيداً أصبح أسوأ حالاً؛ لكنني قد أستطيع أن أفعل شيئاً مميزاً يوماً ما" في كتابه السنوي لعام 1955.وبالفعل استطاع بعد سنوات قليلة تأسيس مطعم Domino's، أحد سلاسل مطاعم البيتزا الأكثر نجاحاً وتميزاً في العالم.في عام 960، اشترى الأخوان توم وجيمس موناغان مطعم بيتزا قديماً في ولاية ميشيغان يُدعى DomiNick's.ومع ازدياد شهرة المطعم ومبيعاته، قرر المالك الأصلي لـ DomiNick الاحتفاظ بحقوق الاسم. وبذلك اضطر الأخوان للعثور على اسم جديد عندما اقترح أحد عمال خدمة التوصيل، جيم كينيدي، اسم دومينوز بيتزا. ثم تأسست الشركة الجديدة في عام 1965 وحازت شهرة واسعة بعد أن افتتحت فروعاً لها في الكثير من المناطق والبلدان.