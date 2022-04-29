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فيديو يوقف القلب... أطفال يتزلجون على سطح مبنى عالٍ في الصين

Lebanon 24
29-04-2022 | 05:00
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مقطع فيديو، لمجموعة من الأطفال الصغار يتزلجون على سطح مبنى مكون من عدة طوابق، مع وجود حاجز حماية قصير للغاية يمنعهم من السقوط، فالفيديو الذي تم تصويره من مبنى مقابل من قبل امرأة تعرف فقط باسم السيدة لين، حصل على الكثير من الإهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، حيث تساءل العديد من المعلقين كيف لم ينته الأمر برمته بكارثة مفجعة.
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الفيديو يوضح مجموعة من الأطفال الصغار وهم يتزلجون بشكل عرضي على سطح أملس لأحد المباني فى بايانور، في منطقة منغوليا الداخلية بالصين، دون إشراف من شخص بالغ، مع هبوب رياح قوية وحاجز حماية صغير فقط لمنع الأطفال من السقوط، إنها معجزة ألا يتأذى أي منهم.
 
ونشرت صحيفة" The Paper "الصينية مؤخرًا اللقطات التى التقطتها السيدة لين، مضيفة أن المرأة اتصلت بالشرطة بمجرد أن لاحظت الأطفال وهم يتزلجون من مبنى قريب، ووصل رجال الإنقاذ قبل حدوث أي شيء مأساوي، وتم إخطار والدى الأطفال بالمخاطر التى تعرض لها الأطفال.

ومن الواضح أن الآباء قد وعدوا بالعناية بشكل أفضل بالقصر ، لكن إدارة المبنى تحملت أيضًا بعض اللوم، معترفة بأنه لا ينبغي للأطفال الصغار جدًا الوصول إلى السطح فى المقام الأول.
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