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مقر جديد لشركة أمازون يثير السخرية... ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2022 | 08:00
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أشادت شركة أمازون ببرجها حلزوني الشكل الذي يتوسط مقرها الجديد الجاري بناؤه في ولاية فرجينيا الشمالية، ووصفته بتحفة معمارية حديثة ستربط الناس بالطبيعة، لكن هذا التصميم عرّض الشركة لتعليقات ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
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صحيفة The Independent البريطانية قالت إن البرج يبلغ ارتفاعه 350 قدماً (106 أمتار)، وأشارت إلى أن حسابات في موقع تويتر شبّهت التصميم الحلزوني للبرج بكل شيء بدءاً من معكرونة روتيني وانتهاءً بـ"سفينة فضاء متخفية".



آخرون قالوا إن البرج يشبه أكثر ما يشبه، الرمز التعبيري للبراز، وتساءل شون كاسيلز: "هل أنا فقط من يرى أن المقر الجديد لأمازون يشبه أيقونة براز معدنية عملاقة؟!". 

من جانبه، سخر مايك سينغتون، المدير التنفيذي لشبكة "إن بي سي"، من البرج، وأشار إلى أن "المبنى الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، جاء بعد رفع سعر عضوية أمازون برايم من 12.99 دولار إلى 14.99 دولار شهرياً"، وأضاف: "يهدرون الأموال في الوقت الذي يرفعون فيه سعر الاشتراك".

مستخدم آخر قال على تويتر: "قولوا لي من فضلكم، إنه توجد زلاقة للنزول منه بعد تسلقه".


كانت أمازون قد كشفت النقاب عن خطط المبنى في شباط عام 2021، ووافق مجلس مقاطعة أرلنغتون بالإجماع، على هذا المبنى المميز مطلع هذا الشهر، بعد عدة جلسات استماع عامة.

ستكون بنايات الشركة من بين الأطول في مقاطعة أرلنغتون، وستكون كبيرة بما يكفي لاستيعاب نحو 25 ألف عامل.

كانت أمازون قد اختارت في العام 2018، أرلنغتون بولاية فيرجينيا لمقرها الجديد، بعد عملية اختيار من عدة مدن على مستوى الولايات المتحدة قدمت مجموعة من الحوافز لجذب شركة التكنولوجيا.
المصدر: عربي بوست
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