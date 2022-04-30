محطة تلفزيونية توقف بثها من تركيا ..ما السبب؟

أعلنت فضائية مكملين الإخوانية في بيان رسمي الجمعة وقف بثها نهائياً من تركيا وإغلاق استديوهاتها بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول.



وأضافت أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريباً.

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في هذا السياق كشفت مصادر "العربية.نت" أن السلطات التركية طالبت إدارة الفضائية التي تنتمي فعلياً لجماعة الإخوان وقف برامجها المنتقدة لمصر أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية.



كما أضافت أنه تم إبلاغ قيادات الإخوان رسمياً بذلك خلال إفطار جماعي في شهر رمضان شارك فيه عدد من عناصر الجماعة.



كذلك لفتوا إلى أن خطوة أنقرة تأتي في ظل التقارب التركي المصري، وهو ما رأته قيادات الجماعة لا يتفق مع توجهات التنظيم ولا أنشطته الإعلامية، فقررت نقل الفضائية إلى دول أخرى يرجح أنها ستكون بريطانيا.



مخالفة التعليمات

يذكر أنه قبل أيام طالبت السلطات التركية من أحد العناصر الإخوانية مغادرة أراضيها بعد مخالفته لتعليماتها وبثه لفيديوهات منتقدة لمصر. وأعلن ياسر العمدة الناشط الإخواني مغادرته الأراضي التركية بعد طلب السلطات منه ذلك، على أثر فيديوهات بثها على صفحته على مواقع التواصل ينتقد فيها مصر، ويحرض المصريين على الخروج إلى الشارع.



وقبله بشهور، غادر معتز مطر، الإعلامي بفضائية الشرق، الأراضي التركية، وبدأ في بث حلقاته على صفحته في فيسبوك وقناته على يويتوب من بريطانيا. وقف انتقاد مصرفي هذا السياق كشفت مصادر "العربية.نت" أن السلطات التركية طالبت إدارة الفضائية التي تنتمي فعلياً لجماعة الإخوان وقف برامجها المنتقدة لمصر أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية.كما أضافت أنه تم إبلاغ قيادات الإخوان رسمياً بذلك خلال إفطار جماعي في شهر رمضان شارك فيه عدد من عناصر الجماعة.كذلك لفتوا إلى أن خطوة أنقرة تأتي في ظل التقارب التركي المصري، وهو ما رأته قيادات الجماعة لا يتفق مع توجهات التنظيم ولا أنشطته الإعلامية، فقررت نقل الفضائية إلى دول أخرى يرجح أنها ستكون بريطانيا.مخالفة التعليماتيذكر أنه قبل أيام طالبت السلطات التركية من أحد العناصر الإخوانية مغادرة أراضيها بعد مخالفته لتعليماتها وبثه لفيديوهات منتقدة لمصر. وأعلن ياسر العمدة الناشط الإخواني مغادرته الأراضي التركية بعد طلب السلطات منه ذلك، على أثر فيديوهات بثها على صفحته على مواقع التواصل ينتقد فيها مصر، ويحرض المصريين على الخروج إلى الشارع.وقبله بشهور، غادر معتز مطر، الإعلامي بفضائية الشرق، الأراضي التركية، وبدأ في بث حلقاته على صفحته في فيسبوك وقناته على يويتوب من بريطانيا.