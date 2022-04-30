27
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"القمر الأسود".. ظاهرة فلكية محيرة بالتزامن مع هلال شوال!
Lebanon 24
30-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يتحرى المسلمون، السبت، هلال شهر شوال ونهاية رمضان، ستحدث ظاهرة فلكية نادرة في اليوم نفسه، تسمى "القمر الأسود" بالإضافة إلى كسوف جزئي للشمس، يمكن أن يتابعه بعض سكان القارة الأميركية.
وفي الأول من ايار، في حدود الساعة الثالثة مساء، بتوقيت المنطقة الشرقية في الولايات المتحدة سيحدث التقاء نادر بين كوكبي الزهرة والمشتري، في ثاني ظاهرة فلكية ملفتة، ستحدث في 24 ساعة.
Advertisement
وقال باتريك هارتيجان، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك في جامعة رايس في هيوستن، إن اقتران كوكب الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويًا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هو عليه في العادة، وفق ما نقلته عنه شبكة أخبار "سي أن أن".
والقمر الأسود هو مصطلح يطلق عند ظهور قمر جديد خلال شهر ميلادي واحد.
سيغطي القمر الأسود يوم السبت 30 نيسان في أميركا الجنوبية، الشمس جزئيًا وهو ما يعرف فلكيا بالكسوف الجزئي للشمس، وفق ما أعلنته وكالة ناسا الأميركية.
وستتاح فرصة رؤية هذه الظاهرة الفلكية الجذابة، لسكان أجزاء من جنوب أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الجنوبي، وذلك قبل غروب الشمس وأثنائه.
يحدث كسوف الشمس عندما يحجب القمر ضوءها عن الأرض.
وأثناء الكسوف الجزئي، لا يتم محاذاة القمر والشمس تمامًا، لذلك لا يغطي القمر الشمس تمامًا، وهذا يعطي الشمس شكل هلال.
البلدان المعنيّة
مع غروبها مساء يوم 30 نيسان، موعد تحري هلال شوال في البلدان الإسلامية، ستظهر الشمس مغطاة جزئيًا في الأماكن التي تكون فيها السماء صافية في تشيلي والأرجنتين ومعظم أوروغواي وغرب باراغواي وجنوب غرب بوليفيا وجنوب شرق بيرو ومنطقة صغيرة في جنوب غرب البرازيل.
وستكون هذه الظاهرة مرئية أيضًا على طول أجزاء من الساحل الشمالي الغربي للقارة القطبية الجنوبية، في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الجنوبية، بما في ذلك جزر فوكلاند، وفي جزء كبير من المحيط الهادئ الجنوبي.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!
11:20 | 2022-04-29
29/04/2022 11:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
14:21 | 2022-04-29
29/04/2022 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
11:31 | 2022-04-29
29/04/2022 11:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:16 | 2022-04-30
العثور على بطاطا مقلية عمرها 63 عاما.. واكتشاف مفاجأة مريبة
05:56 | 2022-04-30
ولادة كنغر نادر في أميركا!
05:55 | 2022-04-30
بلدة برازيلية تشيد أعلى تمثال للمسيح في العالم
05:51 | 2022-04-30
فيديو لشابة تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا!
05:44 | 2022-04-30
بعد فراق دام 70 عامًا... صديقتان من أيام الطفولة تلتقيان بالصدفة في دار مسنين
02:00 | 2022-04-30
محطة تلفزيونية توقف بثها من تركيا ..ما السبب؟
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
30/04/2022 14:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 14:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 14:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact