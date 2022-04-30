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بعد عيد الفطر مواليد 4 أبراج سيحصلون على أجمل هدية.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 00:00
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مواليد 4 ابراج قد يحصلون على هدية جميلة بعد عيد الفطر. الا انها ليست هدية بالمعنى المادي المعروف، بل هي تنتمي الى نوع الهدايا المعنوية النفسية. وفي هذا السياق، من الممكن ان يعيش هؤلاء مرحلة من السعادة التي لم يعرفوها من قبل او قد يجدون حلاً لبعض المشاكل العالقة منذ مدة سابقة طويلة او ربما تتاح لهم احدى الفرص المنتظرة بشكل غير متوقع. 

 

الثور

من الممكن ان يتنفس مولود هذا البرج الصعداء بعد مرحلة من القلق وعدم الارتياح. وقدد يتمكن من الاستفادة من فرصة مميزة على المستوى المهني او حتى في اطار العلاقات الاجتماعية. وقد يفتح امامه احد الابواب التي كانت موصدة منذ سنوات. وتشير الابراج ايضاً الى انه قد يتخلص من عبء نفسي ألقي على عاتقه منذ مدة طويلة. وهو ما يمكن ان يجعله اكثر تفاؤلاً وانفتاحاً وينعكس بشكل ايجابي على حياته عموماً.

 

 الميزان

يعيش مولود الميزان حالياً مرحلة من المراوحة بين الرضى وعدمه. فهو يمتلك من الطموح ما قد يتيح له تغيير وجه العالم. الا ان بعض المعوقات تقف سداً منيعاً في وجهه. وهذا ما يشعره في بعض الاحيان باليأس وعدم الرغبة في المتابعة. لكن ليس عليه ذلك. والسبب ان الايام المقبلة قد تكون مفعمة بالامل. فقد يتمكن من الوصول الى احد اهدافه وخصوصاً على الصعيد المهني. وهذا ما يؤثر بطريقة ايجابية على حياته العائلية. كذلك يمكن ان يصبح حديث الكثيرين بسبب انجاز ما. وهو ما يجعله يشعر بالاندفاع الكبير على المستوى المعنوي

 

العقرب

يعتبر من مواليد الابراج الذين قد تنقلب حالتهم المعنوية رأساً على عقب بعد عيد الفطر. فقد يشعر بالحماس للقيام ببعض الاعمال المؤجلة. وهو ما يعيد اليه روحية التفاؤل ويحد من احساسه بالاحباط. كذلك يمكن ان تعود عليه بعض الاحداث العامة بالشعور بالسعادة وان كانت لا تمت الى حياته الا بصلة غير مباشرة. وقد يبدأ مرحلة جديدة حافلة بأسباب التفاؤل. وهو ما يجعله يقدم على خطوات غير مسبوقة بالنسبة اليه.

 

الدلو

لا يعرف الدلو حالياً ما الذي يتعين عليه فعله من اجل تحسين حياته وحالته النفسية. الا ان الدعم المعنوي الذي يقدمه له بعض الاشخاص المحيطين به قد يؤتي ثماره بعد العيد. وهذا ما يمنحه القدرة على مواصلة البحث عن افضل السبل لإعادة الاستقرار الى وسطه العائلي والمهني. كذلك يعتبر من مواليد الابراج الذين قد يخرجون من اليأس او من الشعور بالاحباط الى عالم الزهور الحافل بالآمال والامنيات. لذا ليس عليه الاحساس حالياً بالقلق او التفكير في الامور طولاً

 

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المصدر: الجميلة
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