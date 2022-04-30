Advertisement

منوعات

في هذا البلد... تسمية الطفل باسم الأب بشكل تلقائي "أمر غير قانوني"

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-947476-637869191737870462.jpg
Doc-P-947476-637869191737870462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا، بأن المعايير التي تنص على إسناد الأبناء اسم الأب بشكل تلقائي هو "أمر غير قانوني".
واحتفت صحيفة "لا ريبوبليكا" التي نشرت الخبر بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن هذا القرار هو "المنتظر منذ عقود"، حيث منح المرأة الإيطالية "حقا تاريخيا".
Advertisement
 
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة نص على أن جميع القواعد التي تعطي تلقائيا اسم الأب فقط للأطفال غير شرعية.
وأضافت "وبالتالي حسب قرار المحكمة، من الآن فصاعدًا، سيطبق معاير جديد على النحو التالي: يأخذ الطفل اسم كلا الوالدين بالترتيب الذي يختارانه، ما لم يقرروا بالاتفاق المتبادل استخدام اسم واحد فقط من الاسمين".
وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق حول ترتيب إسناد الأسماء فيسترك الأمر للقضاة، بحسب القرار الجديد.
يذكر أن القضاء الإيطالي قبل في العام 2016 إمكانية أن يحمل الطفل اسمي كلا الوالدين، لكن الأمر بقي اختياريا للعائلات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-04-30
06:16 | 2022-04-30
05:56 | 2022-04-30
05:55 | 2022-04-30
05:51 | 2022-04-30
05:44 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website