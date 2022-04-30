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في السعودية... علقت سيارتهم في رمال الصحراء والهواتف لا تعمل!

Lebanon 24
30-04-2022 | 14:00
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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية، إنقاذ 3 مواطنين بعد أن علقت سيارتهم في رمال الصحراء.
وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان، إنها تمكنت من إنقاذ المواطنين الثلاثة، وقدمت لهم المساعدة، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن المدة التي قضوها في المكان قبل وصول المساعدة.
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وكان الأشخاص الثلاثة على متن سيارة في منطقة صحراوية تمتد بين منطقة الرياض في وسط المملكة والمنطقة الشرقية، عندما علقت المركبة في الرمال.

وحسب البيان، يقع المكان الذي علقت السيارة فيه، ضمن محمية الملك عبد العزيز الملكية.
وتمتد المحمية على مساحة كبيرة تبلغ أكثر من 28 ألف كيلو متر مربع، وهي واحدة من عدة محميات بيئية في السعودية.
ولا تعمل الهواتف النقالة في المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث لا تتواجد أبراج اتصالات لتوفر شبكات لتلك الهواتف، ما يجعل فقدان الطريق في تلك الصحاري أو تعطل السيارة فيها خطرًا حقيقيًا مع تعذر طلب المساعدة.
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