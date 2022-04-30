27
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد فراق دام 70 عامًا... صديقتان من أيام الطفولة تلتقيان بالصدفة في دار مسنين
Lebanon 24
30-04-2022
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
افترقت صديقتان بعد زواج كل منهما في عام 1951، لكن بعد أكثر من سبعة عقود، كانت المفاجأة في دار لرعاية المسنين.
كانت علاقة الصداقة قوية بين أودري سيشتون ومارغريت مور البالغتين من العمر 86 عاما، عندما كانتا تلميذتين في مدرسة بيلت رود للبنات في ستافوردشاير ببريطانيا خلال أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
Advertisement
كان آخر لقاء بينهما وهما في سن 15 عاما، إذ باعد بينهما زواج كلتيهما في عام 1951، فلم يقع بينهما لقاء آخر منذ ذلك التاريخ رغم أنهما تعيشان في نفس المنطقة في بريطانيا.
لكن بعد أكثر من سبعة عقود، تم لم شملهما عندما انتقلت أودري مؤقتا إلى دار رعاية في المنطقة خلال أعمال إصلاح في منزلها، وفقا لموقع "مونت كارلو".
ووصفت أودري الصدفة بأنها "لا تصدق" وقالت إنها "تعرفت على مارغريت على الفور"، مضيفة: "كان من الرائع أن نلتقي مرة أخرى وتحدثنا وتذكرنا أيام المدرسة".
وتعيش مارغريت وهي أم لأربعة أولاد وجدة لسبعة أحفاد في الدار منذ 2021. وقالت إن المفاجأة كانت كبيرة وإنها تعرفت على أودري فورا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات صدرت اليوم.. مفاجأة كبيرة بسعر الكيلوواط والثمن يرتفع!
11:20 | 2022-04-29
29/04/2022 11:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
Lebanon 24
سيدة "تحترق بالكامل" في طرابلس.. هذا ما حصل
14:21 | 2022-04-29
29/04/2022 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ يكشفه نصرالله للمرّة الأولى.. هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً
11:31 | 2022-04-29
29/04/2022 11:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)
23:30 | 2022-04-29
29/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
بعد مرور سنتين على ارتباطهما.. زوج كارلا حداد بظهور نادر شاهدوا وسامته (صور)
02:00 | 2022-04-30
30/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:16 | 2022-04-30
العثور على بطاطا مقلية عمرها 63 عاما.. واكتشاف مفاجأة مريبة
05:56 | 2022-04-30
ولادة كنغر نادر في أميركا!
05:55 | 2022-04-30
بلدة برازيلية تشيد أعلى تمثال للمسيح في العالم
05:51 | 2022-04-30
فيديو لشابة تسمح لكلبتها بقتل قطة أمام عدسة الكاميرا!
05:00 | 2022-04-30
"القمر الأسود".. ظاهرة فلكية محيرة بالتزامن مع هلال شوال!
02:00 | 2022-04-30
محطة تلفزيونية توقف بثها من تركيا ..ما السبب؟
فيديو
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
30/04/2022 14:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 14:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
Lebanon 24
رائدا الفضاء الروسيان يصطحبان نسخة من راية النصر إلى الفضاء المكشوف! (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
30/04/2022 14:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact