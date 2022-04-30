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منوعات
العثور على بطاطا مقلية عمرها 63 عاما.. واكتشاف مفاجأة مريبة
Lebanon 24
30-04-2022
|
06:16
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يعتبر كثيرون أن البطاطا المقلية الباردة سيئة بما يكفي، لكن البطاطا التي مر على قليها عشرات السنين يمكن أن تحمل مفاجأة مريبة للغاية.
وهذا بالضبط ما اكتشفه زوجان من ولاية إلينوي الأميركية أثناء إجراء تجديدات لمنزلهما.
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فقبل أيام، كان روب وغراسي جونز يجريان بعض التجديدات في منزلهما شمال غربي شيكاغو، الذي يعود إلى عام 1959، وفجأة وجدا عبوة بطاطا مقلية من "ماكدونالدز" عمرها عقود خلف أحد الجدران.
وقالت غراسي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "كان روب في الحمام لتركيب حامل لورق التواليت، وبينما كان يسحب الحامل القديم لاحظ قطعة قماش ملفوفة ومكدسة داخل الحائط".
وتابعت: "في هذه اللحظة نظرنا إلى بعضنا البعض وتساءلنا عما إذا كان علينا الاتصال بالشرطة، لأننا اكتشفنا للتو أدلة من مسرح جريمة!".
لكنها أضافت: "شعرنا بارتياح شديد لأننا وجدنا حقيبة ماكدونالدز قديمة".
وأخذ الزوجان الحقيبة إلى المطبخ لفتحها بعناية، حيث عثرا بها على غلافين للهامبرغر، إضافة إلى عبوة بها بعض البطاطا المقلية.
أما المفاجأة فهي أن البطاطا كانت محتفظة بقرمشتها وبنية اللون، حسب غراسي التي أضافت: "رأينا البطاطا المقلية وقلنا هذا غير ممكن. كيف احتفظت بشكلها؟ لقد كان أمرا غريبا".
وعند البحث عن الشعار الموجود على الحقيبة التي اكتشفاها، علم الزوجان أنه كان لـ"ماكدونالدز" من عام 1955 إلى عام 1961.
واكتشفا أيضا أن أحد مطاعم "ماكدونالدز" الأصلية في المنطقة بني أسفل الشارع الذي يقع به منزلهما عام 1959، وهو نفس العام الذي شيد فيه المنزل.
وختمت غراسي: "سنكون سعداء لبيعها، أو إذا لم نبعها فربما نحتفظ بها كقطعة رائعة من التاريخ".
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