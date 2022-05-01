12 ألف شكوى ضوضاء ضد هذا المطار!

Advertisement

لم يكن عام 2021 هو أفضل عام مسجل للمطارات، بسبب جائحة فيروس كورونا، ومطار مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا ليس استثناءً، لكن هذا لم يمنع شخصًا مجهول الهوية من تقديم شكاوى ضوضاء بشأن الرحلات الجوية التى هبطت أو أقلعت من المطار، حيث تمكن هذا الشخص من مضاعفة عدد شكاوى الضوضاء التى قدمها فى عام 2020، وهى 6227، على الرغم من أن حركة الطائرات كانت تزيد بنسبة 10 % فقط عن العام السابق، بسبب القيود الوبائية.ويبدو أن صاحب الشكوى المجهول الهوية، الذى يقال إنه يعيش فى أونغار، شمال غرب دبلن، مسئول إلى حد كبير عن الزيادة الهائلة في شكاوى الضوضاء التي تلقاها مطار دبلن منذ عام 2019، حتى قبل 3 سنوات، تلقى المطار حوالي 1500 شكوى سنويًا، ولكن في عام 2021 ارتفع الرقم إلى 13569. ومن المثير للاهتمام، أنه لولا المكالمات التى أجراها صاحب الشكوى المتسلسل الغامض، لكان المطار لتلقي 1،296 مكالمة فقط.وفقًا لـ Irish Independent، فإن نفس الشخص قد بدأ بالفعل بداية رائعة في عام 2022 أيضًا، حيث قام بتقديم 5276 شكوى من إجمالي 5573 شكوى تم تسجيلها بواسطة مطار دبلن في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث قام بالفعل بتحسين نسبته، بمتوسط 59 شكوى في اليوم.رفض متحدث باسم مطار دبلن التعليق على الحجم الكبير للشكاوى التي قدمها هذا الشخص، لكنه ذكر أن مشغلي المطار استجابوا لكل فرد شكوى بشأن القضايا المثارة.