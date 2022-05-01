6 أسرار للسفر... تعرف عليها

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عندما يتعلق الأمر بالسفر الجوي في العطلات، قد تصبح الرحلة ملاذا ساحرا أو تجربة محبطة، فلماذا لا تجعل عطلتك القادمة أكثر متعة مع حيل السفر السرية؟مواقع حجز السفر أكثر خداعا مما تعتقد. إذا كنت قد زرت بالفعل أحد مواقع السفر، وتصفحت أسعاره، ثم غادرت لكنك تخطط للعودة للحجز، فاحترس، يمكن لهذا الموقع أن يتذكرك وعندما تعود مجددا يرفع أسعاره.كتب بيتر جرينبيرج، محرر السفر في شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)، على موقع "لينكد إن" (LinkedIn) "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن شركات الطيران تتعقب سلوكك عبر الإنترنت، وربما حتى تتبع عناوين الـ"آي بي" (IP)، وقد ترتفع أسعار الرحلات التي يتم البحث عنها بشكل متكرر".وعندما ترى الأسعار ترتفع مع كل زيارة، قد تشعر بالقلق والحاجة إلى حجزه في أسرع وقت ممكن. تجنب مخاوفك، سوف تدفع أكثر مما ينبغي مقابل تذكرتك.بدلا من ذلك، يمكنك تجنب مواقع التتبع خلسة عن طريق مسح سجل المتصفح بعد زيارة الموقع، أو قم بالبحث فقط في وضع "التصفح المتخفي" (Incognito).حجز التذاكر يوم الثلاثاءتقول الشائعات إن الثلاثاء بعد الساعة 3:00 مساء، هي "الساعة الذهبية" لشراء الرحلات الجوية.على الرغم من أنه لا يمكن تأكيد ذلك بالضرورة، فإن حجز تذكرتك المغادرة في منتصف الأسبوع عادة ما يكون أرخص وقت للسفر، حيث يكون أغلى وقت للسفر في أيام الأحد.اغتنم الفرصةفي بعض الأحيان، تخفض شركات الطيران تكلفة مقاعد "رجال الأعمال" غير المباعة لملء الطائرة.يمكنك عادة العثور على أفضل الصفقات خلال أوقات المغادرة غير المريحة أو الرحلات الجوية الليلية، لذا لا مانع من تجربة حظك في خطط السفر الخاصة بك.كيف يبدو مقعدك في الرحلة؟انظر كيف تبدو طائرتك قبل الصعود إلى الطائرة. في المرة القادمة التي تسافر فيها، لا تختر مقعدك بشكل عشوائي.قبل حجز رحلتك القادمة، اكتب شركة الطيران ورقم الرحلة التي تنوي حجز تذكرة عليها في موقع "سيت غورو" (SeatGuru).يوفر الموقع المجاني والسهل خرائط للمقاعد تعرض التخطيط الدقيق لطائرتك، ومراجعات العملاء الدقيقة للمقاعد والصور.تعرف إلى مدى قربك من المرحاض، والمقاعد التي بها مساحة إضافية للساقين، وأين يمكنك العثور على مقابس الكهرباء، وما إذا كان صف معين لا يتكئ.قبل رحلتك التالية، اكتب عبارة "أوكي مابس" (OK Maps) في تطبيق خرائط "غوغل" (Google) وسيتم تلقائيا حفظ جزء الخريطة المرئي على شاشتك.وبمجرد وصولك، ستتمكن من التكبير والتمرير مع تجنب رسوم الإنترنت. على الرغم من أنك لن تتمكن من الوصول إلى نظام "تحديد المواقع العالمي" (GPS) أو التنقل في الوقت الفعلي، إلا أن بوصلة هاتفك ستظل تعمل.ادخل إلى صالات المطار الفخمة بتذكرة اقتصاديةيمنحك الاشتراك في خدمة "أفضلية الدخول" (Priority Pass) (بدءًا من 99 دولارا سنويا) الوصول إلى أكثر من 850 صالة مطار في أكثر من 400 مدينة حول العالم، بغض النظر عن شركة الطيران أو التذكرة.تمنحك العضوية إمكانية الوصول إلى بعض من أفخم صالات المطارات، بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية والأطعمة والمشروبات، وفي بعض الحالات علاجات المساج والسبا.ويمكن أيضا أن ينضم إليك أفراد العائلة والأصدقاء في رحلتك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن معظم صالات المطار تبيع تذاكر يومية للوصول إلى الصالات المميزة "في آي بي" (VIP)، ولذلك يمكنك الاستفادة منها إذا وجدت نفسك في توقف طويل بانتظار رحلتك.