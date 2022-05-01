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حطام مقاتلة روسية تتحول الى مفاتيح للبيع

Lebanon 24
01-05-2022 | 14:00
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حوّل رجل أعمال أوكراني جزءا من حطام طائرة مقاتلة روسية جرى إسقاطها إلى سلاسل مفاتيح تذكارية يبيعها خارج أوكرانيا لدعم المجهود الحربي.

وقال يوري فيسوفن مؤسس شركة درونز فور يوكرين "قال لي كثير من أصدقائي إنه لن يمنحني أحد ألف دولار مقابل هذه القطعة المعدنية. هذه (فكرة) مجنونة".
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وأضاف "استيقظت صباحا لأكتشف من خلال هاتفي أنه تم جمع ما بين 20 إلى 30 ألف دولار بالفعل. رأينا هذا التدفق المستمر لرسائل تتضمن أسئلة ويقول أصحابها (إنهم) يريدون التبرع بالمزيد، ويقولون لنا إنها فكرة رائعة".

ويقول الجيش الأوكراني إنه أسقط الطائرة، وهي قاذفة قنابل تكتيكية روسية بمقعدين من طراز سوخوي-34، فوق بلدة بوروديانكا الواقعة شمال غربي كييف في أوائل مارس عندما كانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المنطقة.

وبعد انسحاب الروس للتركيز في العمليات العسكرية شرق أوكرانيا، طلب فيسوفن من المدافعين عن المنطقة الحصول على بعض الحطام المتناثر فوق الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الجنود أخبروه بمقتل كلا الطيارَين. ومن بين الحطام الذي عرضته الوزارة خوذة أحد الطيارين.

وسلسلة المفاتيح لدى شركة فيسوفن، التي تعمل في مجال الإعلان، عبارة عن قطعة مستطيلة يبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات عليها ختم بجزء من جسم الطائرة، ثم يتم تشكيلها وصقلها والطباعة عليها بمعلومات حول الطائرة مع عبارة "شكرا لك" للمشتري. وفي كل قطعة مستطيلة ثقب لإدخال حلقة مفاتيح، وعليها رقم تسلسلي فريد.

وقال فيسوفن "ما يميز سلسلة المفاتيح هذه هو أننا صنعناها من حطام طائرة روسية حقيقية... هذه هدية فريدة حقا لأولئك الذين ساعدونا".
 
(العربية) 
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