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برجك اليوم

Lebanon 24
01-05-2022 | 23:00
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الحمل
أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً
الثور
 تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان
الجوزاء
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تنتظر اليوم صدور بعض القرارات المهمة التي قد تحدد مصير مستقبلك المهني
السرطان
الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضاً مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني
الأسد
حاول أن تبتعد اليوم عن أجواء العمل الصاخبة فقد لا يناسبك الوضع
العذراء
تضطر إلى الانعزال قليلاً ومراجعة الذات، وتبحث شأناً عقارياً أو مهنياً وتنفعل قليلاً
الميزان
 لا تستخف بالنصيحة التي يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة
العقرب
تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً
القوس
يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك
الجدي
تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها
الدلو
تشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك، على مفكرة هذا اليوم عقد جديد، منصب مهم، أو مشروع كبير يجعلك تقترب من أهدافك
الحوت
يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة
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