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منوعات
عثروا على جثتين لرجل وسيدة عشية عيد الفطر...
Lebanon 24
02-05-2022
|
13:06
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تكثف أجهزة الأمن المصرية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن فى الشارع بمنطقة السيدة زينب، حيث تم نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.
وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتقوم جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ظروف الواقعة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.
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وجاءت البداية بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة مسن في الشارع، وبالانتقال تم العثور على كل متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي، وبالفحص تبين خلو الجثة من أى إصابات ظاهرية.
وكشفت التحريات أن المتوفي يتعاطى المخدرات، ورجحت جهات التحقيق أن تكون جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة.
كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي في مصر القديمة، وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.
وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على السيارة التي توجد بها جثة المتوفاة، تمهيدا لتفريغها.
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