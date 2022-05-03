خطرة... لا تفكر أن تقود سيارتك في هذه البلدان!

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عادة ما تكون الطرقات في مختلف الدول مميزة وجميلة، وتكون ممتعة لعشاق السيارات لتجربة سياراتهم، ولكن هناك بعض الطرقات في بعض الدول يجب الابتعاد عنها بسبب اما الازدحام المروري او الحوادث او حتى العوامل الطبيعية.بلجيكاتشتهر بلجيكا بأسوأ حركة مرور في كل أوروبا، حيث يعلق سائقو السيارات في بلجيكا في الزحمة المرورية ساعات يوميا للتنقل والوصول الى مكان عملهم. لذلك يلجأ الكثيرون في بلجيكا الى استخدام وسائل النقل العام لتجنب القيادة في ظل هذه الاجواء، وطبعا عشاق السيارات وخاصة السيارات الرياضية لا يفضلون تجربة سياراتهم في بلجيكا، لان القيادة هناك محبطة.الولايات المتحدة الاميركيةعلى الرغم من أنها دولة ضخمة ويصعب التعميم حول ظروف الطرق فيها، إلا أن الولايات المتحدة بشكل عام مكان شديد الخطورة للقيادة فيه. ان ما يزيد عن خمسين بالمائة من الحوادث المميتة ناتجة عن سوء تصميم الطرق السريعة والظروف المتعلقة بالطرق. وهذا ما يتسبب في وقوع حوادث أكثر من القيادة تحت تأثير الكحول، السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان.تركيايواجه السياح صعوبة في القيادة في تركيا لأنها تختلف كثيرا عن الدول الأخرى وذلك بسبب القيادة المتهورة التي يقومون بها على طرقات تركيا، مما يسبب حوادث خطيرة في المدن.اما بالنسبة الى المناطق الريفية، فان القيادة على هذه الطرقات ليس بالامر السهل ابدا حيث ان الطرق متداعية للغاية ويصعب السير عليها بسبب الحفر والمطبات.روسياالصيف في روسيا هو الوقت الوحيد الذي تعتبر فيه الطرق آمنة نسبيًا. يتسبب المطر في الربيع في حدوث صقيع شديد على الطرق، والصقيع في الخريف يجعل الطرقات زلقة، كما أن أشهر الشتاء تجلب الجليد والثلج مما يجعل القيادة هناك خطرة.اما في الصيف حين تكون الطرقات بحالة جيدة للقيادة فان الزحمة المرورية الكبيرة التي من الممكن ان تستغرق ساعات للوصول الى اماكن ليست ببعيدة، تجبر كل عشاق السيارات بالابتعاد عن روسيا وشوارعها.بولندامع وجود بعض من أسوأ ظروف الطرق في العالم وأحد أعلى معدلات سرقة السيارات، فمن الطبيعي القول ان عشاق السيارات لن يأتوا الى بولندا حتما. هناك وفرة من السيارات وعدد قليل جدا من الطرق الملائمة لها، بحيث تعتبر الطرق البولندية ضيقة ومظلمة، وعادة ما تكون قيد الإنشاء، وخطيرة للغاية، لا سيما بالنظر إلى أن السيارات يجب أن تشترك في المساحة مع راكبي الدراجات والمشاة وشاحنات النقل والمركبات التي تجرها الخيول.اليوناناليونان لديها مزيج من الطرق السريعة المبنية حديثا وأنظمة الطرق القديمة. تتكون الطرقات القديمة من ممرات معبدة وطرق ترابية في مراحل مختلفة من الإصلاح، مما يتسبب في ظروف قيادة غير متوقعة في جميع أنحاء البلاد. ويتسبب ايضا تباين السرعات على الطرق في غالبية الحوادث حيث لا يكون السائقون على دراية بالآخرين من حولهم ولا يعرفون أبدا السرعة المناسبة.