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منوعات
"جريمة مروعة"..أب يقتل ابنته في آخر ليالي رمضان!
Lebanon 24
03-05-2022
|
05:00
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قيت فتاة مصرية حتفها على يد والدها في آخر ليالي رمضان بمنطقة الوراق في القاهرة، حيث جرى الإبلاغ عن مقتل فتاة في أحد العقارات بعزبة المفتي في منطقة الوراق.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا بوجود جثة لفتاة في منطقة الوراق، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، ولا يبدو عليها إصابات مميتة، وعليها آثار تقييد في اليدين، وفقا لصحيفة "الوطن".
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وأوضح الفحص، أنّ والدها يبلغ من العمر 60 عاما، ويعمل كهربائيا، كتم أنفاس ابنته بـ"إيشارب" بعد أن اكتشف أنّها ليست بكرا، ورفضها إبلاغه باسم المتسبب في ذلك.
المصدر: الجديد
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