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سرّ كبير عن طفولة إيلون ماسك... كشفته والدته!

Lebanon 24
03-05-2022 | 08:00
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يبدو أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يحظى منذ طفولته بحس تجاري، ولعل أكبر دليل على ذلك نجاحاته المتتالية منذ تأسيس أول شركة له.

وهذا ما أكدته أيضا والدته، متحدثة في تغريدة قبل يومين عن شغفه في التجارة وشراء الأسهم!
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فقد كشفت ماي ماسك والدة إيلون، أنه طلب منها حين كان عمره 14 عاماً شراء أسهم في شركة "تؤمن بها".

وعلى الرغم من أن وسيطها التجاري اعتبر أن تلك الخطوة فكرة سيئة، إلا أنها وثقت في "حدس ابنها"، واشترت أسهماً بقيمة 1000 دولار فقط ، وهو المبلغ الذي كانت مستعدة لخسارته والمخاطرة به في ذلك الوقت، وفق تعبيرها
 
 
إلا أن تلك الشركة عادت وحققت أرباحاً مضاعفة لاحقاً، وتابعت "ارتفع السهم بسرعة إلى 3000 أصيب صديقي سمسار البورصة بالذعر وقال إن عليّ البيع".

وأضافت موجهة كلامها لماسك "لذلك أصبت بالذعر أيضاً وقمت بالبيع. لم تكن سعيداً (في إشارة لماسك) واستمر هذا المخزون في الارتفاع. كنت تعتقد أيضاً أنه من غير العدل أن أقسم المكاسب بينكما".

أتت تصيحات الأم هذه تعليقاً على تغريدة سابقة لإيلون نصح فيها متابعيه "بشراء أسهم في شركات متعددة يؤمنون بمنتجاتها"، داعيا إياهم إلى عدم الشعور بالذعر حتى إذا تراجعت قيمة الأسهم. وقال "بيعوا هذه الأسهم فقط إذا كنتم تعتقدون أن تلك المنتجات أو الخدمات تتجه إلى الأسوأ، ولا داعي للذعر"!.
 
 
وبشعرها الأبيض الأنيق حصلت على وظائف تضمنت إعلانًا لـ Virgin America، وغلاف مجلة New York في عام 2011، وفق موقع biography.

في عام 2017، عندما كانت في التاسعة والستين من عمرها، أصبحت سفيرة لـ CoverGirl، حيث كانت أقدم سفيرة للعلامة التجارية في تاريخ شركة التجميل.

اختصاصية تغذية
إلى ذلك، حصلت ماي على درجتي ماجستير، في علم التغذية، وأنشأت حياة مهنية ناجحة في جنوب إفريقيا ثم أعادت بناء حياتها المهنية بعد انتقالها إلى كندا في الأربعينيات من عمرها.
 
خبيرة في وسائل التواصل
وتدحض ماي الصورة النمطية بأن كبار السن لا يفهمون عمل وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد حظي موجز Instagram الخاص بها باهتمام من IMG Models ، وساعد التوقيع معهم في نقل مسيرتها المهنية في عرض الأزياء إلى المستوى التالي.

بالإضافة إلى أنها استخدمت Twitter لبناء حياتها المهنية كاختصاصية تغذية ومحاضرة.
 
ذكر أن ماي ماسك ولدت بمدينة ساسكاتشوان بكندا عام 1948، مع 4 إخوة، وانتقلت مع عائلتها للعيش في بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 1950.

وتزوجت وفي سن الـ 22، من صديقها في المدرسة الثانوية، ولكن بعد 9 سنوات من الزواج، رحل الزوج وترك أطفاله.
 
 
المصدر: العربية
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