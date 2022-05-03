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حاول الانتحار من أعلى فندق... حال من الهلع وعملية إنقاذ امتدت لسبع ساعات!

Lebanon 24
03-05-2022 | 05:56
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على مدى اليومين الماضيين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بقصة شاب حاول الانتحار من أعلى فندق في مدينة كركوك، ما استدعى عملية إنقاذ امتدت لسبع ساعات متواصلة من أجل ثنيه عن هدفه ونقله إلى بر الأمان.
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فوسط حشد جماهيري ضم أفراد عائلته، تحركت القوات الأمنية والدفاع المدني سريعاً لإنقاذ الشاب العشريني والطالب في كلية الهندسة لثنيه عن الانتحار.

وكشفت مديرية الدفاع المدني في كركوك في بيان أنهم أمضوا برفقة القوات الأمنية 7 ساعات لإقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار.

بدوره، قال العميد صالح محمد علي مسؤول الدفاع المدني في كركوك، إن عملية الإنقاذ استمرت من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف أن عناصر الدفاع المدني استخدموا كل وسائل الإقناع، مشيرين إلى أن الضغط النفسي وحالة الهستيريا التي لفت الشاب، عقدت عملية إقناعه.
المصدر: العربية
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