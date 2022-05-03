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إلقاء القبض على رجل ركل هرة في مطعم!

Lebanon 24
03-05-2022 | 16:00
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أعلن وزير الشرطة اليوناني أن سلطات بلاده ألقت القبض على رجل يشتبه بأنه أغرى هرة بالطعام في مطعم كان يتناول الطعام فيه، وعندما قدمت إليه ركلها وأسقطها في مياه البحر.

وأعرب الوزير تاكيس ثيودوريكاكوس عن صدمته من الحادث، الذي أثار غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي اليونانية يوم الأحد، بعد نشر مقطع مصور للحادث في الإنترنت، على ما يبدو من قبل أحد رفاق المشتبه به.
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وقال ثيودوريكاكوس في منشور على "فيسبوك": "العنف ضد الحيوانات أمر غير مقبول. أهنئ بحرارة أولئك الذين لفتوا انتباه الجمهور لهذه المسألة".

وأظهر التسجيل المصور ثلاثة أشخاص يتناولون الطعام في الهواء الطلق في مطعم على شاطئ البحر في قرية بجزيرة إيفيا، بوسط اليونان. فاقتربت هرتان وطلبتا الطعام. أحد أفراد الجماعة عرض سمكة صغيرة أمام إحدى القطط الصغيرة، مما دفعها إلى الاقتراب منه، وعندما اقتربت ركلها وأسقطها في مياه البحر الضحلة، بينما سمع صوت امرأة تضحك، وهربت الهرة الثانية.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن السكان المحليين أخذوا الهرة الضحية إلى طبيب بيطري لفحصها، وتبين أنها لم تصب بأذى.

وفي حالة اتهامه وإدانته بإساءة معاملة الحيوانات، يواجه المشتبه به عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 50 ألف يورو (52 ألف دولار).
المصدر: روسيا اليوم
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