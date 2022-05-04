Advertisement

منوعات

نجاة امرأة من الموت.. والسبب طلب بيتزا!

Lebanon 24
04-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-948583-637872506245746334.jpg
Doc-P-948583-637872506245746334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت امرأة كيف أن طلب البيتزا أنقذ حياتها فعلياً بعد أن وجدتها امرأة التوصيل فاقدة لوعيها فساعدتها على النجاة من الموت.

وتحدثت كارين هيبرت سوليفان، من ماساتشوستس، عن الحادث موضحة أنه كان مساء يوم جمعة عندما قررت طلب بيتزا للعشاء، ولكن عندما وصلت موصلة الطعام صوفيا فورتادو، ومعها البيتزا، وجدت سوليفان مستلقية على ممر مرآبها وهي تنزف من رأسها.
Advertisement

وقالت سوليفان لشبكة  CNN إنها كانت تنتظر وصول البيتزا بالخارج عندما تراجعت ركبتها السيئة وتسببت في سقوطها وضرب رأسها على الأرض بينما كانت تستدير، مضيفة: "أتذكر فقط أنني استلقيت على سيارتي وأنا أفكر، لقد انتهى الأمر، كنت مستلقية هناك ورأيت الكثير من السحب البيضاء".

وعندما وصلت فرتادو بالطعام وجدت أن سوليفان لا تستجيب، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية لها لأنها تدربت كفني طبي للطوارئ.

ولا حظت فرتادو أن الدم قد تجمد على رأس سوليفان فقدرت أنها كانت مستلقية هناك لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة.

وقالت فرتادو: "لم تكن كارين سوليفان مستجيبة، وظلت عيناها تتدحرجان إلى مؤخرة رأسها. وشعرت أنني سأفقدها، وبعدها اتصلت بالطوارئ ومكثت معها حتى وصلت الإسعاف ونقلتها إلى المستشفى".

بعد الحادث، مكثت المرأة في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع وأصيبت بنزيفين حادين في المخ. وقالت: "لم أستطع القيادة، لم أستطع الكتابة، بالكاد أستطيع المشي".

وعلى الرغم من التجربة المؤلمة، أصبحت كلا من سوليفان وفورتادو صديقتان بعد المحنة. كما التقيتا بعائلتيهما وتبادلتا هدايا عيد الفصح.

وقالت سوليفان: "أنا ممتنة جدًا لها، إنها ملاكي الحارس. الحمد لله أنها كانت هناك، إذا لم تكن هناك كنت سأموت".

وحصلت فورتادو على منحة تعليمية بقيمة 1000 دولار من شركتها لدورها البطولي.

المصدر: الامارات اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2022-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:29 | 2022-05-03
23:00 | 2022-05-03
16:00 | 2022-05-03
14:00 | 2022-05-03
12:00 | 2022-05-03
10:00 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website