نجاة امرأة من الموت.. والسبب طلب بيتزا!

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كشفت امرأة كيف أن طلب البيتزا أنقذ حياتها فعلياً بعد أن وجدتها امرأة التوصيل فاقدة لوعيها فساعدتها على النجاة من الموت.وتحدثت كارين هيبرت سوليفان، من ماساتشوستس، عن الحادث موضحة أنه كان مساء يوم جمعة عندما قررت طلب بيتزا للعشاء، ولكن عندما وصلت موصلة الطعام صوفيا فورتادو، ومعها البيتزا، وجدت سوليفان مستلقية على ممر مرآبها وهي تنزف من رأسها.وقالت سوليفان لشبكة CNN إنها كانت تنتظر وصول البيتزا بالخارج عندما تراجعت ركبتها السيئة وتسببت في سقوطها وضرب رأسها على الأرض بينما كانت تستدير، مضيفة: "أتذكر فقط أنني استلقيت على سيارتي وأنا أفكر، لقد انتهى الأمر، كنت مستلقية هناك ورأيت الكثير من السحب البيضاء".وعندما وصلت فرتادو بالطعام وجدت أن سوليفان لا تستجيب، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية لها لأنها تدربت كفني طبي للطوارئ.ولا حظت فرتادو أن الدم قد تجمد على رأس سوليفان فقدرت أنها كانت مستلقية هناك لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة.وقالت فرتادو: "لم تكن كارين سوليفان مستجيبة، وظلت عيناها تتدحرجان إلى مؤخرة رأسها. وشعرت أنني سأفقدها، وبعدها اتصلت بالطوارئ ومكثت معها حتى وصلت الإسعاف ونقلتها إلى المستشفى".بعد الحادث، مكثت المرأة في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع وأصيبت بنزيفين حادين في المخ. وقالت: "لم أستطع القيادة، لم أستطع الكتابة، بالكاد أستطيع المشي".وعلى الرغم من التجربة المؤلمة، أصبحت كلا من سوليفان وفورتادو صديقتان بعد المحنة. كما التقيتا بعائلتيهما وتبادلتا هدايا عيد الفصح.وقالت سوليفان: "أنا ممتنة جدًا لها، إنها ملاكي الحارس. الحمد لله أنها كانت هناك، إذا لم تكن هناك كنت سأموت".وحصلت فورتادو على منحة تعليمية بقيمة 1000 دولار من شركتها لدورها البطولي.