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منوعات
عيوب في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها.. ما هي؟
Lebanon 24
04-05-2022
|
05:00
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توجد مجموعة من الصفات السلبية إذا وجدت في شخصية الرجل، لن تستطيع المرأة التعايش معها وسرعان ما تنشأ بينهما الخلافات، وبالتالي تصبح الحياة الزوجية خالية من الحب والاحتواء ومليئة بالجفاء والجمود العاطفي وعدم التفاهم، ولتجنب ذلك، يتناول" اليوم السابع "مع خبيرة العلاقات الأسرية ريهام عبد الرحمن 5 عيوب إذا وجدت في الرجل لا يمكن التعايش معه.
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الخيانة:
أكثر ما يؤذي مشاعر المرأة ويجعلها تعيش حياة غير مستقرة هي خيانة الرجل لها، التي تجعلها تشعر بعدم الأمان والثقة به، فالمرأة تموت كل يوم مع الرجل الخائن بطبعه ومتعدد العلاقات.
ضعف الشخصية:
فالقوامة هنا ليست مادية فقط ولكن القوامة المعنوية التي تجعل المرأة تشعر بأنها تعيش في كنف رجل يستطيع حمايتها واحتوائها، ولكن مع الزوج ضعيف الشخصية تشعر المرأة بانعدام الأمان العاطفي وفي بعض الأحيان يجبرها ضعف شخصية الزوج على التخلي عن أنوثتها والقيام بأدوار الرجل في الحياة الزوجية واتخاذ القرارات نيابة عنه، مما يجعلها تشعر بالملل والرتابة من الحياة زوجية مع رجل لا يقدر مشاعرها ولا يتحمل المسئولية.
البخل:
يأتي البخل على رأس العيوب التي لا تستطيع المرأة تقبلها فالرجل البخيل يهدر طاقة المرأة وذلك لأن بخله لا يقف فقط على البخل المادي ولكن يصل للبخل العاطفي وهو عدم احتواء مشاعر المرأة وعدم تقدير مجهوداتها وتشعر الزوجة هنا أنها تحيا في سراب مادي وعاطفي الأمر الذي قد يصل للانفصال في بعض الأحيان.
الكذب:
أحيانا يلجأ الزوج للكذب على زوجته من باب عدم تفاقم المشكلة ولكن قد يحدث بنسبة ضئيلة جداً ولكن الاعتياد على الكذب وإدمانه من الصفات السلبية التي تؤدي لزعزعة الثقة بين الأزواج وعدم استمرار العلاقة فالرجل الذي يكذب باستمرار لا تشعر الزوجة معه بالأمان ولا تستطيع أن تصدقه خاصة مع تكرار كذبه في مواقف لا تستدعي إلا الصراحة .
السلبية واللامبالاة:
من أكثر عيوب الرجل التي تؤرق مشاعر المرأة هي السلبية في التعامل، والتي تدفع الزوجة للانفعال والغضب الناتج عن أن زوجها لا يكترث بهمومها ومشكلاتها ولا يستطيع تحمل المسئولية أو حتى المشاركة فيها.
المصدر: اليوم السابع
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