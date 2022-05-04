الكحول المغشوش يودي بحياة 8 أشخاص... اليكم التفاصيل

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توفي ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب إيران بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية.وقالت المتحدثة باسم الجامعة فاطمة نوروزيان إن "ثمانية أشخاص توفوا بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزليا في بندر عباس"، عاصمة محافظة هرمزكان.ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن نوروزيان قولها إن ما مجموعه 59 شخصا أصيبوا بتسمم كحولي في المدينة.تحظر طهران استهلاك الكحول وبيعها على الأراضي الإيرانية حيث غالبا ما تفيد تقارير إعلامية بوفاة أشخاص من جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة أو مصنعة منزليا.وقالت نوروزيان إن "30 شخصا يخضعون لغسيل الكلى" مضيفة أن "17 شخصا آخرين في وضع حرج وأدخلوا العناية المشددة" في بندر عباس.وأعلنت شرطة المدينة توقيف ثمانية أشخاص متّهمين بتوزيع الكحول خلافا للقانون.ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد شرطة مدينة بندر عباس تيمور دولتياري قوله "خلال تفتيش منازل مشتبه بهم، ضبطت الشرطة 1278 ليترا من الكحول".في مارس 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا في إيران، توفي 44 شخصا من جراء استهلاك مشروبات كحولية مصنّعة منزليا بعد سريان شائعة تفيد بأن تناول الكحول يقضي على الفيروس.