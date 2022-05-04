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منوعات
تظاهر بأنه رجل دين وحاول اختراق صفوف الحماية الخاصة بالمكلة اليزابيت
Lebanon 24
04-05-2022
|
12:00
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قال الجيش البريطاني إنه فتح تحقيقا بعد ورود أنباء عن أن رجلا كان يتظاهر بأنه قس قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.
وذكرت صحيفة ذا صن أن المحتال سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرسكولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.
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وقالت الصحيفة إن الملكة لم تكن في وندسور أثناء الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني على محمل الجد وسيتم التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية. هذا الحادث هو الآن جزء من تحقيق جار، وبالتالي فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسبا في الوقت الحالي".
وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مصدر إن الرجل زعم أنه قس وراح يروي"قصصا طويلة" لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما "بدأ الحديث عن عمله طيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه".
(سكاي نيوز عربية)
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