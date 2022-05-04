فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)

قد يعتقد بعض الناس أن الفئران مجرد "آفات" قد تصيب بعض المنازل أو الحقول، لكن قد تكون هذه القوارض في الواقع حيوانات شديدة الذكاء.

أجرى عالم الأعصاب من بودابست، فيكتور توث، وهو باحث من المجر يملك العديد من الفئران، تجربة تهدف إلى إثبات أن الفئران قادرة على "صنع القرار" ويمكن أن تكون ذكية مثل البشر أثناء لعب لعبة "الرماية" (Doom).

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