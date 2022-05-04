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منوعات
في أوقات الشدة.. 4 أبراج تعيد إليك ثقتك بنفسك
Lebanon 24
04-05-2022
|
09:02
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رغم أهمية دور الصديق في لحظات الشدة، ومنها المواقف المشار إليها، فإنه يجب الاعتراف بأنه ليس جميع الأصدقاء يمتلكون القدرة على مساعدتنا لكي نستعيد الثقة، ونتجاوز تلك المواقف العصيبة، فمن هم أصحاب الأبراج الأكثر قدرة على المساعدة في ذلك الوقت.
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برج الحوت:
مولود برج الحوت لا يترك أصدقاءه يشعرون باهتزاز ثقتهم في أنفسهم، وسيكون أول داعم لهم، حتى يتخطوا هذا الشعور، فهو حساس لدرجة تجعله لا يريد لأي شخص أن يشعر بأي ألم، أو ضيق.
برج الأسد:
مولود برج الأسد قادر على إشعال الحماسة داخلك من جديد، وإعادة الثقة إلى نفسك، وهو يستمد ذلك من ثقته الكبيرة بنفسه، التي يستطيع نقلها للآخرين، وجعلهم راضين عن أنفسهم.
برج الحمل:
أيضا من الأبراج التي يمكن أن ينجح أصحابها في هذه المهمة، هم مواليد برج الحمل، الناري المتحمس دائما، الذي يملك القدرة على الحديث معك، وانتشالك من أحزانك بفضل طريقته في تحفيزك، وإشعارك بإيمانه الكامل بك وبقدراتك.
برج القوس:
رغم كونه في أغلب الأوقات لا يبالي فإن مولود برج القوس، ما أن يشعر بأن أحد المقربين منه في حالة إحباط أو اهتزاز لثقته بنفسه حتى تجده أول المحفزين.
المصدر: زهرة
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