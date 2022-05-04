الحمل

تستقطب اهتمام الجميع، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات

الثور

قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات

الجوزاء

يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة

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السرطان

تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي

الأسد

تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق

العذراء

تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء

الميزان

مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم

العقرب

قد تقلق بشأن وضع طارئ، لا توقّع عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود

القوس

تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام

الجدي

حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلاً ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك

الدلو

تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج

الحوت

تنظّم شؤوناً عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد