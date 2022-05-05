22
o
بيروت
29
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة مأساوية في مصر... دهسته عجلات المترو وانشطر الى نصفين
Lebanon 24
05-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل حادث مرعب تسبب بمصرع مواطن أسفل عجلات قطارات مترو الأنفاق.
وأوضح المصدر، أن أحد المواطنين شاهد مواطنا على السكة رقم 3 بمحطة شبرا الخيمة مشطورا نصفين، وتم إبلاغ شرطة النقل والمواصلات الموجودة بالمحطة وإبلاغ الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي، بحسب صحفية "القاهرة 24".
Advertisement
وأكد المصدر أن الواقعة حدثت مساء أمس الاربعاء، مشيرًا إلى أن المواطن يبلغ من العمر 60 عاما، ومن المرجح أنه سقط مغشيا عليه على القضبان، وتم دهسه بواسطة أحد القطارات.
وفي وقت سابق علق مصدر بالسكة الحديد على واقعة أداء عدد من المواطنين، صلاة عيد الفطر، بأحد المزلقانات التابعة للهيئة، في أثناء قدوم أحد القطارات من محافظة الدقهلية؛ ما أدى إلى توقف القطار، وتعطل الحركة على السكة.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنتحار فنانة شهيرة بعد اصابتها بهذا المرض.. هكذا أنهت حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إنتحار فنانة شهيرة بعد اصابتها بهذا المرض.. هكذا أنهت حياتها (فيديو)
07:20 | 2022-05-04
04/05/2022 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة في لبنان تراجع مبيعها بقوّة خلال العيد.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة في لبنان تراجع مبيعها بقوّة خلال العيد.. ما هي؟
11:17 | 2022-05-04
04/05/2022 11:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-05-04
04/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أقفلوا مكتبه ومزّقوا صوره
Lebanon 24
أقفلوا مكتبه ومزّقوا صوره
01:30 | 2022-05-05
05/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن عمر يناهز 67 عاما (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن عمر يناهز 67 عاما (صورة وفيديو)
07:51 | 2022-05-04
04/05/2022 07:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:59 | 2022-05-05
شاب يكسب المال دون أن يفعل شيئاً... كيف ذلك؟
02:00 | 2022-05-05
أخفى أمواله عن زوجته.. والنتيجة كانت مأساوية!
23:00 | 2022-05-04
برجك اليوم
16:00 | 2022-05-04
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
14:00 | 2022-05-04
اعتقدوا انه ميت ووضعوه بين الجثث (فيديو)
12:00 | 2022-05-04
تظاهر بأنه رجل دين وحاول اختراق صفوف الحماية الخاصة بالمكلة اليزابيت
فيديو
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
Lebanon 24
جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)
04:30 | 2022-05-05
05/05/2022 13:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
Lebanon 24
فئران تلعب "بلاي ستيشن" وتطلق النار على الوحوش (فيديو)
16:00 | 2022-05-04
05/05/2022 13:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
05/05/2022 13:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact