Advertisement

منوعات

حادثة مأسوية في مصر... دهسته عجلات المترو وانشطر الى نصفين

Lebanon 24
05-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-948976-637873380970076799.jpg
Doc-P-948976-637873380970076799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل حادث مرعب تسبب بمصرع مواطن أسفل عجلات قطارات مترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن أحد المواطنين شاهد مواطنا على السكة رقم 3 بمحطة شبرا الخيمة مشطورا نصفين، وتم إبلاغ شرطة النقل والمواصلات الموجودة بالمحطة وإبلاغ الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي، بحسب صحفية "القاهرة 24".
Advertisement

وأكد المصدر أن الواقعة حدثت مساء أمس الاربعاء، مشيرًا إلى أن المواطن يبلغ من العمر 60 عاما، ومن المرجح أنه سقط مغشيا عليه على القضبان، وتم دهسه بواسطة أحد القطارات.

وفي وقت سابق علق مصدر بالسكة الحديد على واقعة أداء عدد من المواطنين، صلاة عيد الفطر، بأحد المزلقانات التابعة للهيئة، في أثناء قدوم أحد القطارات من محافظة الدقهلية؛ ما أدى إلى توقف القطار، وتعطل الحركة على السكة.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-05-05
08:00 | 2022-05-05
03:59 | 2022-05-05
02:00 | 2022-05-05
23:00 | 2022-05-04
16:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website