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خدعة بسيطة قد تكشف جزءا مهما من شخصيتك (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2022 | 14:00
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يمكن لخداع بصري وصوره المخفية أن يكشف الكثير عن شخصيتك، اعتمادا على ما تراه أولا من الصورة.

وبحسب مقطع فيديو لشرح الوهم البصري، الذي نشرته قناة "برايت سايد" على "يوتيوب"، إذا رأيت امرأة ذات شعر داكن، فلديك "مهارات ملاحظة حادة وعين على التفاصيل.
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وأوضح الراوي "أيضا، أنت شخص متحفظ ومنطو. وعندما تكون محاطا بالعديد من الأشخاص، فإنك تتعب بسرعة كبيرة. ويرى الناس أنك من النوع الهادئ والخجول".
 


ومن ناحية أخرى، إذا كان أول شيء رأيته هو وجه ذو منطقة فك واسعة حقا، فمن المرجح أن تهمل التفاصيل وتذهب إلى الصورة الكبيرة.

وأشار الراوي إلى أنه "من المحتمل أن تكون أكثر انفتاحا". وأوضح: "التنشئة الاجتماعية والدردشة والتسكع مع أصدقائك ومعارفك يمنحك الطاقة بدلا من الاستنزاف كما لو كان انطوائيا".

ووفقا للراوي، فإنك تفضل أيضا حل المشكلات بمناقشتها. وأضاف: "لديك شخصية بسيطة ومنفتحة. غالبا ما يصفك الناس على أنك ودود ولطيف".

( نيويورك بوست) 

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