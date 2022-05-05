خدعة بسيطة قد تكشف جزءا مهما من شخصيتك (فيديو)

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يمكن لخداع بصري وصوره المخفية أن يكشف الكثير عن شخصيتك، اعتمادا على ما تراه أولا من الصورة.وبحسب مقطع فيديو لشرح الوهم البصري، الذي نشرته قناة "برايت سايد" على "يوتيوب"، إذا رأيت امرأة ذات شعر داكن، فلديك "مهارات ملاحظة حادة وعين على التفاصيل.وأوضح الراوي "أيضا، أنت شخص متحفظ ومنطو. وعندما تكون محاطا بالعديد من الأشخاص، فإنك تتعب بسرعة كبيرة. ويرى الناس أنك من النوع الهادئ والخجول".