Advertisement

منوعات

حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي... فـ"اغتصبها" الشرطي

Lebanon 24
05-05-2022 | 12:31
A-
A+
Doc-P-949184-637873759825131857.jpg
Doc-P-949184-637873759825131857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف رئيس مركز للشرطة الهندية بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاما حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي، على ما أعلن، الأربعاء، مسؤولون في الشرطة.

وأفادت شرطة ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمال الهند في تصريحات للصحافة المحلية بأن رئيس مركز الشرطة أوقف، بالإضافة إلى تعليق عمل 29 عنصرا كانوا موجودين فيه لدى وقوع الاعتداء الجنسي.
Advertisement

وأضافت الشرطة أن أربعة أشخاص آخرين أوقفوا إلى جانب عمة الضحية المزعومة.

وتنتمي الفتاة المراهقة إلى "الداليت"، وهي طبقة اجتماعية كانت تُطلق عليها سابقا تسمية "المنبوذين"، إذ لا يزال الأشخاص المنتمون إليها حتى اليوم مهمشين ويتعرضون لسوء معاملة من الطبقات الأعلى، وغالبا ما يواجهون لا مبالاة من قبل الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إن ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الماضي إلى عملية اغتصاب ارتكبها في حقها أربعة رجال.

وعندما قررت أن تقدم شكوى الأسبوع الماضي، تعرضت لاغتصاب من رئيس مركز الشرطة، على ما أشارت للصحافة منظمة "تشايلدلاين" غير الحكومية المتخصصة في حماية الطفولة والتي تساند الضحية المزعومة وتقدم نصائح لها.

وأثارت هذه الحادثة الجديدة موجة من الغضب عبر مواقع التواصل في الهند.

وتساءلت النائبة المعارضة، بريانكا غاندي فادرا: "إن لم تكن مراكز الشرطة آمنة للنساء، فأين يذهبن لتقديم شكاوى؟"، مضيفة "هل فكرت حكومة أوتار براديش جديا في توظيف عدد نساء أكبر في أقسام الشرطة لجعلها آمنة لهن؟".

ويلقى العنف الجنسي في الهند اهتماما دوليا متزايدا منذ حادثة اغتصاب جماعي وتعذيب تعرضت لها طالبة داخل إحدى الحافلات في دلهي عام 2012 ما أدى إلى وفاتها. واجتاحت البلد في تلك المرحلة موجة من التظاهرات ما أثار صدمة على المستوى الدولي.

ومنذ وقوع تلك الحادثة، عدلت القوانين والعقوبات المتعلقة بالاغتصاب في الهند وتم تشديد أحكامها. لكن رغم ذلك لا يزال عدد الجرائم مرتفعا، إذ سجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020، وفق أحدث الأرقام الرسمية.

وتُتَّهم الشرطة الهندية باستمرار بعدم بذلها مجهودا كافيا للحد من جرائم العنف وعدم إحالة القضايا المرتبطة باعتداءات جنسية على القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:15 | 2022-05-05
16:00 | 2022-05-05
14:00 | 2022-05-05
12:51 | 2022-05-05
12:33 | 2022-05-05
12:26 | 2022-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website