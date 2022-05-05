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مسافرة تصل دبي بثلاثة أطفال وتغادر بأربعة

Lebanon 24
05-05-2022 | 12:33
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شهد مطار دبي الدولي في الإمارات، حادثة نادرة، حيث وصلت إليه مسافرة إثيوبية برفقة أطفالها الثلاثة، فيما غادرته مع طفل رابع.

وفي التفاصيل، أوضح علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي اللواء، أن "المسافرة الإثيوبية كانت عائدة لوطنها قادمة من مدينة الرياض السعودية، على متن رحلة لشركة "طيران الإمارات"، وأثناء توقفها "ترانزيت" بمطار دبي الدولي، داهمتها آلام المخاض، وبرفقتها أطفالها الثلاثة، ما أصابها بالخوف والقلق لعدم وجود أحد يقدم لهم المساعدة"، مشيرا إلى أن "فريقا تابعا لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المطار قدم الإسعافات اللازمة للمرأة على وجه السرعة، ونجح في تثبيت الحالة ونقلها خلال وقت قياسي إلى العيادة لاستقبال حالة ولادة طارئة، ورزقت المسافرة بمولود موفور الصحة نتيجة تضافر الجهود التي تعكس حرفية وكفاءة منظومة عمل الصحة والأمن والسلامة،".
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وأكد علي عتيق بن لاحج أن "موظفي شرطة دبي بالمطار تدخلوا لتهدئة المسافرة، مؤكدين لها أنها ستحظى بكل المساعدة اللازمة هي أطفالها، واتخذ فريق إسعاف دبي إجراءاته لنقلها إلى مستشفى لطيفة، فيما وفرت شرطة دبي الرعاية اللازمة للأطفال وتم نقلهم إلى فندق المطار وبرفقتهم موظفات من شركة طيران الإمارات للاعتناء بهم"، لافتا إلى "تشكيل فريق دعم ومتابعة تولى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في المطار، الذين تابعوا شؤون الأطفال، وتمت زيارة المسافرة في المستشفى للاطمئنان ومتابعة حالتها الصحية، حتى خروجها بعد وضع المولود، وأن شرطة دبي قدمت لها هدايا عينية، وحرصت على تسهيل إجراءات مغادرتها لبلدها بالتعاون مع الشركاء".

هذا وعبرت الأم عن سعادتها وعميق امتنانها لأفراد شرطة دبي الذين اهتموا بأطفالها طوال فترة بقائها المستشفى، مؤكدة تقديرها لكل من ساعدها على تجاوز الأزمة وعودتها إلى وطنها سالمة.
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