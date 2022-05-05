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كارت "تشريج" يباع بالملايين!

Lebanon 24
05-05-2022 | 12:51
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أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال فترة عيد الفطر بعدما أعلنت مؤسسة جمعية مرسال هبة راشد، عن مزاد على كارت شحن لإحدى شركات الاتصالات، للتبرع بثمنه للحضانات الموجودة بالمؤسسة.

وأوضحت أن كارت شحن بقيمة 10 جنيهات كان كل ما تملكه متبرعة مجهولة، قررت التبرع به لمؤسسة مرسال إيمانا منها بالمثل الشعبي الشهير "نواة تسند زير"، إلا أن "الأمر انقلب رأسا على عقب، بعد أن أصبح الكارت ذو القيمة الضئيلة بوابة لدخول ملايين الجنيهات للمؤسسة".
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وقالت هبة راشد إن المتبرعة لم يكن معها سوى كارت شحن بقيمة 10 جنيهات: "قالتلي مش معايا إلا كارت شحن بـ10 جنيه ممكن اتبرع بيه لحضانات الأطفال، وفعلا أخدته منها يوم الوقفة الساعة 11 بليل".

وأوضحت أنها قررت طرح مزاد على كارت الشحن لمدة ساعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، في تمام الساعة 3 صباحا، لتتفاجأ بتبرعات وصلت لأكثر من 35 ألف جنيه، ما جعلها تترك المزاد مفتوحا: "عملت مزاد عليه بضعف قيمته، وسبته ونمت، ولما صحيت لاقيت مليون واتنين، الكل اتبرع بأضعاف الكارت، حتى شركة الاتصالات نفسها".

وتابعت مؤسسة مرسال: "لحد دلوقتي جمعنا أكثر من 11 مليون جنيه على حس الكارت أبو 10 جنيه، كله بثوابه للمتبرعة صاحبة الكارت اللي رفضت تماما تكشف عن هويتها، ولسة بعد العيد هنعمل كشف حساب لأن التبرعات جارية موقفتش".
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