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منوعات
شك في سلوك شقيقته... فقتلها!
Lebanon 24
05-05-2022
|
16:00
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أنهى شاب بمنتصف العقد الثالث من العمر، حياة شقيقته في مصر، بعدما سدد إليها عدة طعنات، بأنحاء متفرقة من جسمها، وذلك لشكه في سلوكها الأخلاقي.
وكشفت التحريات أن المتهم أنهى حياة شقيقته المجنى عليها، وأرداها قتيلة بسبب شكه في سلوكها بمحافظة الشرقية.
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وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول ربة منزل، مصابة بـ4 طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها، يبلغ من العمر 25 عاما، وأن المتهم ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما، سببها شك المتهم في سلوك شقيقته، إذ ذهب إليها وأردها قتيلة، بعدما سدد إليها 4 طعنات بأنحاء متفرقة من جسمها.
وجرى نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي، لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
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