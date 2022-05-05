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شاب يصطاد قرشًا في السعودية! (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2022 | 16:15
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تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة قرش تجاوز طولها المتر من أمام شاطئ كورنيش الدمام، مستخدمًا أدوات بسيطة.

وقال الشاب خلال فيديو متداول: “ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام”، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: “شوف الحجم كيف”.
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