شاب يصطاد قرشًا في السعودية! (فيديو)

Advertisement

تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة قرش تجاوز طولها المتر من أمام شاطئ كورنيش الدمام، مستخدمًا أدوات بسيطة.وقال الشاب خلال فيديو متداول: “ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام”، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: “شوف الحجم كيف”.