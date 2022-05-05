الحمل

أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك

الثور

تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على أرض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضاً أو توسّع عملاً يتعلّق بشأن منزلي

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الجوزاء

أوضاعك في العمل مستقرة حالياً حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل

السرطان

تذكر أن كوكب مركور في برج الحمل يعرقل عليك المفاوضات، لكنك تستفيد من بعض الأمور الجانبية فحاذر الوقوع في خطأ مميت

الأسد

يفرض عليك ساتورن تسوية وضع عالق على الصعيد الإداري، ويغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقاً، وتقدّم النصائح للآخرين

العذراء

يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة

الميزان