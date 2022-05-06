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"كالافلام البوليسية".. عملية سطو على متجر مجوهرات فاخر وسط باريس!(فيديو)

Lebanon 24
06-05-2022 | 05:00
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سرق لصوص مسلحون بمسدس واحد على الأقل، متجرا للساعات والمجوهرات تابعا لـ"شانيل" وسط باريس، الخميس، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين.


وقالت شرطة باريس إن عملية السطو وقعت في وضح النهار بمنطقة بلاس فاندوم وسط العاصمة، التي شهدت عملية سرقة أخرى لسرقة مقتنيات باهظة الثمن العام الماضي.
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وأظهرت لقطات فيديو على موقع "تويتر"، تحققت الشرطة من صحتها، لصا كان يحمل ما بدا أنه سلاح آلي خارج متجر "شانيل" في شارع رو دي لا باي.

وبعد ثوان، خرج 3 لصوص آخرون يرتدون ملابس سوداء ويضعون خوذات، من المتجر، حاملين حقائب، وانطلق الأربعة على متن دراجتين ناريتين.

وقالت "شانيل" إن أحدا لم يصب بأذى وإنها تتعاون مع الشرطة، فيما لم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة.

وأعلنت الشرطة أنها لم تصل بعد إلى معلومات عن هويات اللصوص.
المصدر: سكاي نيوز
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