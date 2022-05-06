في الأهرامات... تحرش جماعي بسائحات يثير الغضب (فيديو)

أثار مقطع فيديو وثقه مواطن مصري في منطقة هضبة الهرم بمحافظة الجيزة، هزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عيد الفطر.



ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل إعلامية، لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

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وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.



وقال الشخص ملتقط الفيديو: "عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب".

من جهتها ذكرت مصادر أمنية مصرية أن الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار قامت بفحص مقطع الفيديو بغية تحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.



وأفادت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، لكن الأجهزة الأمنية تحركت من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة.