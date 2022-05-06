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مسافر يفتح باب الطائرة ويمشي على الجناح!

Lebanon 24
06-05-2022 | 12:28
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اعتقلت الشرطة الأميركية، يوم الخميس، مسافرا في مطار "أوهيرو" بمدينة شيكاغو، بعدما أقدم على فتح باب الطوارئ داخل الطائرة وهي ما تزال في حالة حركة، ثم تمشى على جناح المركبة.


وبحسب بيان صادر عن شرطة شيكاغو، فإن الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت تمشي نحو إحدى بوابات المطار، إثر هبوطها قادمة من سان دييغو، ثم أقدم الراكب على فعلته الغريبة.
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وقالت شركة "يونايتد إيلاينز"، إن الطاقم الذي كان موجودا على أرض المطار قام بإيقاف المسافر الذي أصاب باقي الركاب بحالة من الخوف.
 
وحضر رجال الشرطة على الفور وقاموا باعتقال المسافر، في حين لم يجر الكشف بعد عن التهم التي ستوجه إليه.

وأكدت شرطة الطيران، أن الرحلة جرت في ظروف طبيعية، كما أن كافة الركاب وصلوا بخير، مشددة على أن تعتبر مسألة السلامة أقصى أولوياتها.
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