Advertisement

منوعات

في الإمارات... اعتدى بالضرب على امرأة وهكذا كان عقابه

Lebanon 24
06-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-949558-637874624483503183.jpg
Doc-P-949558-637874624483503183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيدت محكمة إماراتية حكما يلزم رجلا بأن يدفع لامرأة 70 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بعد اعتدائه عليها بالضرب.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن محكمة استئناف العين أيدت حكما لمحكمة أول درجة بعدما أدى الاعتداء إلى عاهة بنسبة (30%) من الطرف العلوي الأيسر.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن المرأة رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار، فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المرأة إلى أن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى كما رمى غطاء رأسها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 70 ألف درهم تعويضاً كما قضت بإلزامه بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعى عليه الحكم.

وأكدت المحكمة أن المساس بالشرف والاعتبار الشخصي يخلف آلاما نفسية وجسدية نتيجة خدش حرمة الشخصية وما ترتب عليه من إجراءات بتقديم البلاغ للشرطة والحضور أمام القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-05-06
12:44 | 2022-05-06
12:42 | 2022-05-06
12:38 | 2022-05-06
12:34 | 2022-05-06
12:28 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website